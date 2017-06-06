Убегающий Северный полюс: как пометить земную ось?

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. 6 июня 1937 года сотрудниками советской дрейфующей научной станции над Северным полюсом торжественно был установлен флаг СССР. Самолет улетел, оставив на льдине четырех отважных полярников: это был руководитель станции Иван Папанин, метеоролог и геофизик — Евгений Фёдоров, радист — Эрнст Кренкель, гидробиолог и океанограф Петр Ширшов.

© ГАИШ МГУим.М.В.Ломоносова Траектория движения северного полюса Земли © ГАИШ МГУим.М.В.Ломоносова Траектория движения северного полюса Земли

Конечно, ученые прекрасно понимали, что установка флага в "точке полюса" – дело сугубо символическое, так как льдина двигается, и скорость ее иногда достигает 20 километров в час. Кроме того, где именно в данный момент находится географический северный полюс можно понять, только произведя сложнейшие вычисления, — ведь полюса на Земле сдвигаются! Это было предсказано еще в XVIII веке швейцарским математиком Леонардом Эйлером, а подтверждено 100 лет спустя американским астрономом Сетом Чандлером.Действительно, географические полюса Земли гуляют по кругу примерно вот с такой траекторией, каждый год смещаясь на 20 метров в сторону и приходя обратно в точку.



С чем связан этот процесс? Дело в том, что Земля представляет собой не совсем ровный шар, она немного сплюснута сверху и снизу. Кроме того, на ней есть впадины и горы, — то есть она просто неровная и поэтому не может крутиться идеально ровно.

Раньше считали, что на сдвиги полюсов влияют также процессы нутации и прецессии оси Земли. Все это легко пояснить на примере детской игрушки — волчка (юлы), который начинает замедляться. Первоначально ось вращения волчка вертикальна. А затем она постепенно отклоняется от вертикали и начинает описывать конус. Это и есть прецессия оси волчка. Но волчок может окончательно остановиться, а Земля нет, так как на нее постоянно действуют гравитационные силы.

Полный цикл прецессии Земли Полный цикл прецессии Земли

Нутацией же называются колебательные движения оси Земли, ее дрожание.

Однако современная наука отрицает влияние прецессии и нутации на движение полюсов, которые, тем не менее, продолжают двигаться, что учитывается даже навигаторами GPS. Поэтому даже тот флаг, который был установлен на Северном полюсе российским обитаемыми аппаратами "Мир-1" и "Мир-2" на дно Северного-ледовитого океана, на глубину около 4300 метров, — не долго означал точку схождения всех меридианов (если и означал когда-нибудь). Что уж говорить о магнитных полюсах, которые вообще путешествуют на любое количество километров в разные стороны и могут даже поменяться местами!