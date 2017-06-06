Убегающий Северный полюс: как пометить земную ось?

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. 6 июня 1937 года сотрудниками советской дрейфующей научной станции над Северным полюсом торжественно был установлен флаг СССР. Самолет улетел, оставив на льдине четырех отважных полярников: это был руководитель станции Иван Папанин, метеоролог и геофизик — Евгений Фёдоров, радист — Эрнст Кренкель, гидробиолог и океанограф Петр Ширшов.
Действительно, географические полюса Земли гуляют по кругу примерно вот с такой траекторией, каждый год смещаясь на 20 метров в сторону и приходя обратно в точку.
С чем связан этот процесс? Дело в том, что Земля представляет собой не совсем ровный шар, она немного сплюснута сверху и снизу. Кроме того, на ней есть впадины и горы, — то есть она просто неровная и поэтому не может крутиться идеально ровно.
Раньше считали, что на сдвиги полюсов влияют также процессы нутации и прецессии оси Земли. Все это легко пояснить на примере детской игрушки — волчка (юлы), который начинает замедляться. Первоначально ось вращения волчка вертикальна. А затем она постепенно отклоняется от вертикали и начинает описывать конус. Это и есть прецессия оси волчка. Но волчок может окончательно остановиться, а Земля нет, так как на нее постоянно действуют гравитационные силы.
Нутацией же называются колебательные движения оси Земли, ее дрожание.
Однако современная наука отрицает влияние прецессии и нутации на движение полюсов, которые, тем не менее, продолжают двигаться, что учитывается даже навигаторами GPS. Поэтому даже тот флаг, который был установлен на Северном полюсе российским обитаемыми аппаратами "Мир-1" и "Мир-2" на дно Северного-ледовитого океана, на глубину около 4300 метров, — не долго означал точку схождения всех меридианов (если и означал когда-нибудь). Что уж говорить о магнитных полюсах, которые вообще путешествуют на любое количество километров в разные стороны и могут даже поменяться местами!