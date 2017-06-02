Геологи выяснили, как возникли загадочные кратеры на дне Баренцева моря

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Загадочные гигантские кратеры возникли на дне Баренцева моря примерно 12 тысяч лет назад в результате отступления ледников и таяния запасов метана, "вмороженных" в грунт, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Несмотря на то, что подобные взрывы происходили редко, их последствия могли быть гораздо более сильными для климата Земли, чем медленное просачивание метана через эти воронки, которое мы наблюдаем сегодня. Пока не понятно, достигли ли эти выбросы метана атмосферы и каких масштабов они достигали – по нашим оценкам, такие метановые "извержения" могли происходить на территории площадью в две России", — заявила Карин Андреассен (Karin Andreassen) из Арктического университета Норвегии в Тромсё.

Как рассказывают Андреассен и ее коллеги, в 90 годах прошлого века российские геологи обнаружили на дне Баренцева моря загадочные структуры диаметром в несколько сотен метров, похожие на гигантские кратеры, возникающие после падения крупных метеоритов на поверхность суши.

Большая глубина моря и отсутствие надлежащих инструментов мешали изучению их природы, что породило массу споров о том, как возникли эти кратеры и как много их может присутствовать на дне Арктики. Команда Андреассен попыталась разрешить эти споры, отправившись в экспедицию в "норвежскую" часть Баренцева моря в прошлом году, к берегам острова Медвежий, у берегов которого проходит своеобразная подводная линия "вечной мерзлоты".

Дело в том, что на дне Арктики, в приповерхностных слоях грунта, залегают гигантские запасы так называемых метановых гидратов – спрессованных и замороженных соединений воды и метана, остающихся стабильными при низких температурах и высоких давлениях. Сегодня ученые опасаются, что дальнейшее повышение температур вод мирового океана приведет к массовому таянию этих гидратов и попаданию гигантских количеств метана в атмосферу.

Норвежские геологи выяснили, что нечто похожее могло уже произойти в прошлом – изучая дно Баренцева моря в окрестностях Медвежьего острова, ученые неожиданным образом обнаружили сотни гигантских кратеров, чей диаметр в некоторых случаях превышал километр, а глубина – 30 метров. Их число в несколько раз превышало то, сколько кратеров находили на дне моря в 1990 годах.

Когда ученые опустили глубоководные аппараты в эти кратеры, они обнаружили, что каждый из них является, как они выражаются, гигантским "дымоходом", через который метан постепенно покидает почвы Арктики. Рядом с каждым таким "дымоходом" находились необычные "горки" высотой в 15-20 метров, похожие по форме на перевернутое блюдце. Их открытие указало на то, как возникли эти кратеры и когда это произошло.

Как рассказывает геолог, эти кратеры возникли примерно 12 тысяч лет назад после того, как закончился последний ледниковый период и ледовая шапка начала отступать на север. Этот лед в прошлом давил на грунт океана и способствовал формированию и накоплению в нем больших запасов метановых гидратов в прослойке толщиной примерно в четыре сотни метров.

"Когда льды отступали, гидраты концентрировались в этих "курганах", где они постепенно начинали таять, расширяться и создавать зоны высокого давления. Происходило нечто похожее на то, что произойдет со скороваркой, если заткнуть у нее аварийный клапан и долго нагревать ее. Эти холмы на дне океана "варились" на протяжении нескольких тысяч лет, и затем у них срывало крышку", — продолжает геолог.

Подобные события, как полагают ученые, происходили достаточно редко, однако они могли высвобождать большие количества метана, способные повлиять на климат Арктики и всей Земли в целом. Будет ли это происходить сегодня, пока не ясно, однако большие запасы газа на дне Арктики и у берегов Гренландии, как считают ученые, говорят о том, что вероятность этого достаточно высока.