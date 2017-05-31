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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создали наночастицы из кремния, "сжигающие" рак

16:5731.05.2017
03520
© Zograf et al. / Nano Letters 2017Ученые из России создали наночастицы из кремния, сжигающие ракУченые из России создали наночастицы из кремния, сжигающие рак
© Zograf et al. / Nano Letters 2017

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Физики из России и Финляндии создали новый тип кремниевых наночастиц, которые можно одновременно использовать и для уничтожения раковых опухолей путем их нагрева до сверхвысоких температур, и для замера температур внутри организма, говорится в статье, опубликованной в журнале Nano Letters.

"В перспективе такие наносистемы позволят адресно убивать раковые клетки с помощью нагрева, а контроль температуры в реальном времени спасет здоровые клетки от неконтролируемого перегрева", – рассказывает Сергей Макаров из университета ИТМО, рассказывая о преимуществах кремниевых наночастиц.

В последние годы ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака, опирающихся на различные органические или неорганические наночастицы. В некоторых случаях наночастицы сами по себе служат средством для удаления опухоли, выступая в качестве своеобразной "мишени", на которую наводятся или иммунные клетки, или излучение лазера, нагревающее частицы и сжигающее клетки.

Гелевые наночастицы прорывают оборону раковой опухоли. Рисунок художника
© Nicolle Rager Fuller, NSF
Наночастицы из железа могут стать ключом к борьбе с раком

Как добавляет Георгий Зограф, ведущий автора статьи и коллега Макарова по ИТМО, сегодня большинство ученых использует для этих целей наночастицы золота и других металлов, хорошо поглощающие свет и инфракрасное излучение и преобразующие его  в тепло.

У всех них есть один общий недостаток – температуру этих "наногранат" фактически невоможно измерить по тому, как изменяется их излучение. Поэтому подобные наночастицы, несмотря на высокую эффективность их работы, могут уничтожать не только рак, но и соседние здоровые клетки, что мешает их повсеместному применению. Кроме того, наночастицы многих металлов токсичны и опасны для самих клеток, что также налагает ограничения на их работу.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Ученые из России создали наночастицы-"гранаты", убивающие рак

Кремниевые наночастицы, как рассказывают ученые, лишены и той, и другой проблемы – спектр их излучения меняется при нагреве, а сами частицы легко разлагаются организмом. С другой стороны, физики достаточно давно считали, что кремниевые наночастицы невозможно использовать в качестве подобных тепловых "гранат", так как они поглощают энергию света гораздо хуже, чем кусочки золота и других металлов.

Как показали опыты, проведенные российскими и финскими физиками, это на самом деле не так. Им удалось разогреть кремниевые наночастицы до температуры в 900 градусов Цельсия, облучая их красным или инфракрасным лазером, подобным тому, который есть в CD-проигрывателях, и при этом очень точно регистрировать изменения в нагреве микроскопических сфер вплоть до температуры их плавления.

Что интересно, кремниевые наносферы оказались примерно в четыре раза более эффективными поглотителями энергии света, чем наночастицы золота, что позволяет их использовать для столь же эффективной борьбы с раком, снизив при этом мощность лазера. Это дополнительно защитит здоровые ткани от повреждений или сделает терапию рака более надежной благодаря возможности гибко управлять температурой нагрева частиц, меняя длину волны лазера.

Петрушка и укроп на кухонном столе
© Fotolia / gossip7
Ученые из России превратили петрушку и укроп в лекарства от рака

Помимо борьбы с раком, подобные наночастицы, как отмечают ученые, могут применяться и для других целей – к примеру, для ускорения химических реакций, в качестве датчиков температуры или составляющего элемента других наноустройств.

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