Президента РАН могут избрать половиной голосов

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В закон о Российской академии наук могут внести изменения, согласно которым для избрания президентом организации кандидату нужно будет набрать не 2/3 голосов, а половину, заявил журналистам в среду и.о. президента РАН Валерий Козлов.

"Вы знаете норму закона, что избранный президент должен набрать не менее 2/3 голосов от числа голосующих… Владимир Владимирович дал, как я себе представляю по результатам нашего обсуждения, поручение эту норму изменить, сделать 50%", — сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам встречи президента Владимира Путина с академиками.

По его оценкам Козлова, на выборах, которые должны состояться 26 сентября, будет "около пяти-шести" кандидатов.

Козлов добавил, что на встрече был также затронут правовой статус РАН — говорилось о том, статус академии как федерального государственного бюджетного учреждения "сужает" её возможности. Другие подробности пока не уточняются.

Первые после начала в 2013 году реформы РАН выборы президента Академии наук изначально должны были пройти 22 марта этого года на ее общем собрании. Кандидатами были зарегистрированы возглавлявший тогда РАН Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров.

Двадцатого марта на общем собрании РАН все они сняли свои кандидатуры. Это решение, как заявлялось, было принято для того, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН и устав Академии наук. Выборы было решено сдвинуть на осень.

Спустя неделю, 27 марта, истекли полномочия Фортова на посту президента Академии наук. Распоряжением правительства РФ и.о. главы РАН был назначен Валерий Козлов.