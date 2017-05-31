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РИА Наука
РИА Наука

Как бросить курить по-научному?

15:1431.05.2017
(обновлено: 15:36 31.05.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаВсемирный день без табакаВсемирный день без табака
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Сегодня отмечается Всемирный день без табака. Проблема отказа от курения особенно актуальна для России, так как на данный момент мы занимаем второе место в мире (после Китая) по абсолютному количеству выкуренных сигарет. У нас курит почти половина всего взрослого населения, при этом 60% курящих планируют бросить эту вредную привычку в ближайшее время.  На помощь им готова прийти современная наука  со всеми ее знаниями о табачной зависимости.

Сигареты в пепельнице. Архивное фото
© Fotolia / nuklein
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Табачная (или никотиновая) зависимость в основных международных классификациях болезней значится как отдельное расстройство. Согласно ВОЗ, сигареты и табакосодержащие изделия разработаны таким образом, чтобы поддерживать зависимость за счет фармакологически активных компонентов. Главным из них, конечно, является никотин. Во время курения часть никотина попадает человеку в дыхательные пути, затем  вместе с кровью двигается к сердцу и мозгу. Никотин действует на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, которые активируют цепочку выбросов разных веществ: адреналина, глюкозы из печени и дофамина — гормона, вызывающего удовольствие.

Не удивительно, что это расстройство вместе с его психологическими и поведенческими факторами традиционно рассматривается наркологией. Кроме того, это еще и задача для пульмонологии — так как идет разрушение легких.

Продажа сигарет с картинками, предупреждающими о вреде курения
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Почему я так и не бросила курить

Разные аспекты влечения к табаку – от чисто физического до психосоциального – делают общую клиническую картину комплексной. Широко известны синдром абстиненции (по-иному — "синдром отмены"), а также симптомы изменения толерантности (восприимчивости) организма к табаку. Но главным критерием является "табачная зависимость" — синдром патологического влечения к табаку. Он возникает через несколько лет после начала систематического курения. Этот синдром включает три компонента: идеаторный (постоянное и мучительное представление о табаке в мыслях и образах), вегетативно-сосудистый (кашель, сухость во рту, головокружение) и невротический (утомляемость, истощаемость, бессонница).

Чтобы бросить курить "по-научному", нужно сначала понять, в какой точке никотиновой зависимости и сопутствующих курению болезней находится курильщик, а потом уже принимать решение о методах борьбы. Диагностика на сегодняшний день может определить: степень никотиновой зависимости, содержание в выдыхаемом воздухе угарного газа, проходимость бронхов и проходимость сосудов.

В диагностике задействуется целый ряд современных технических средств и обыкновенные анализы. Например, с помощью анализа мочи можно замерить уровень концентрации метаболитов никотина. Это нужно для планирования дальнейшей заместительной терапии, которая предполагает постоянное снижение уровня концентрации.

© Фото : Micro MedicalСО-монитор для анализа уровня угарного газа Micro Medical MicroCO
© Фото : Micro Medical
СО-монитор для анализа уровня угарного газа Micro Medical MicroCO

Для определения уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе используется CO-монитор. При высоком уровне начинает мигать красная лампочка: это значит, что снижение кислорода в выдыхаемом воздухе так велико, что у больного уже имеются явные физиологические нарушения.

Для определения уровня проходимости бронхов используется спироанализатор (спирограф, спирометр).

© Fotolia / Sherry YoungСпирометр
© Fotolia / Sherry Young
Спирометр

Этот прибор показывает объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения в легкие по верхним дыхательным путям, трахее, бронхам. Во время исследования человек делает выдох в специальную трубку с электронными датчиками, которые реагируют на скорость прохождения выдыхаемого воздуха, а также регистрируют его объем. Затем данные с датчиков записываются на специальную ленту в виде графика. Таким образом, с помощью этого прибора можно определить "возраст легких", который у курильщика, как правило, серьезно превышает его собственный возраст.

Степень никотиновой зависимости определяется через тест Фагерстрема. Он разработан шведским врачом Карлом Фагестремом — одним из ведущих специалистов по влиянию курения на организм. Этот тест включает шесть вопросов о времени и интенсивности сеансов табакокурения.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТест Фагерстрема
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Тест Фагерстрема

После того как вы ответили на вопросы — оценивается степень никотиновой зависимости. Если вы получили от нуля до трех баллов — можно смело бросать курить самостоятельно, уделяя основное внимание психологическим факторам. Если получается от четырех до пяти — следует использовать препараты для замещения никотина. А вот зависимость от шести баллов оценивается как высокая. В этом случае лучше обратиться в лабораторию по отказу от курения, где ваш организм исследуют более подробно, а также подберут индивидуальный план лечения.

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