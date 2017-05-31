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РИА Наука
РИА Наука

Отказаться от деторождения: трудности первых колонизаторов Марса

11:1331.05.2017
(обновлено: 11:14 31.05.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаКолонизаторы МарсаКолонизаторы Марса
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Колонизация Марса – вот идея, владеющая лучшими умами современности. Образовано Международное марсианское общество, которое насчитывает уже 6 тысяч участников из 50-ти стран по всему миру. Люди добровольно живут в пустыне, выходя из "железных юрт" только в скафандрах, — так моделируется колонизация Марса в пустыне штата Юта.

Глава SpaceX Илон Маск во время Международной астронавтической конференции. 27 сентября 2016
© AFP 2017 / Hector-Guerrero
Илон Маск планирует построить "город-миллионник" на Марсе
Другая марсианская станция располагается за Полярным кругом, в кратере Хаугтон на острове Девон (Канада). Геологические и ледниковые особенности этого острова схожи с марсианскими, а его дневные температуры подобны "марсианскому лету". Илон Маск выступает с программой колонизации Марса, где произведены расчеты вместимости марсианского корабля (200 человек), называется количество перелетов (10 тысяч), просчитана стоимость доставки полезного груза за одну тонну (140 тысяч долларов).
Вопрос встал ребром: способны ли мы сейчас, пользуясь только теми технологиями, которые человечество имеет на настоящий момент, создать автономную колонию на Марсе, где первопроходцы сумели бы жить в подобающих условиях? За разъяснениями мы обратились к участникам программ по имитации полета на Марс, прошедшим в Институте медико-биологических проблем РАН.
Александр Смолеевский, научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, участник программы "Марс-500" (ИМБП РАН, 2010-2011г.г., 519 дней в замкнутом пространстве): "Колонию, которая была бы совсем автономной, на настоящий момент создать очень сложно. В первые десятилетия такая колония будет полностью зависеть от поставок с Земли. Нужны будут и продукты питания, и запчасти для сложной техники, и строительные материалы. Почти все научные эксперименты по созданию автономной колонии на земле, в той или иной степени, закончились неудачей. Более-менее успешными были два эксперимента. Это "БИОС-3" – советский эксперимент 70-ых годов, в котором на протяжении 6-ти месяцев удалось выжить экипажу из трех человек, компенсировав о 50% потребностей в еде за счет собственных возможностей. Второй удачный эксперимент проведен китайцами в 2014-м году, он называется – "Лунный дворец-1".

© РИА Новости / А. БелоноговПерейти в фотобанкПятимесячный эксперимент на станции "Биос-3", проводимый Красноярским институтом биофизики СО АН СССР и предполагавший проведение научных исследований в области космической биофизики
© РИА Новости / А. Белоногов
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Пятимесячный эксперимент на станции "Биос-3", проводимый Красноярским институтом биофизики СО АН СССР и предполагавший проведение научных исследований в области космической биофизики

Советский эксперимент "БИОС-3" был проведен в подвале красноярского Института биофизики в 1972 году. Там, в академгородке было построено герметичное помещение размерами 14 × 9 × 2.5 м и объёмом около 315 м³. Внутри было четыре отсека, в двух из которых располагались фитотроны (это усовершенствованные парники: автоматизированные специальные устройства, в которых воссоздаются специальные микроклиматические условия для выращивания растений), в одном находились микроводорослевые культиваторы, а в последнем — каюты экипажа. В результате 10 экспериментов с экипажами от 1 до 3 человек (самый продолжительный продолжался 180 дней) удалось достичь полного замыкания системы по газу и воде, а также удовлетворить до 80 % потребностей экипажа в пище.

© AFP 2017 / STRЭксперимент замкнутой биологической системы жизнеобеспечения "Юэгун-1"
© AFP 2017 / STR
Эксперимент замкнутой биологической системы жизнеобеспечения "Юэгун-1"

105-дневный китайский эксперимент "Лунный дворец-1" ("Юэгун-1") также доказал, что искусственная закрытая экосистема для постоянного жизнеобеспечения космической базы может быть абсолютно автономной. Это был модульный комплекс, разделенный на две комнаты, одна из которых была предназначена для выращивания еды, вторая служила бытовым отсеком, с оборудованными спальными местами, душевой и помещением для утилизации отходов, а в третьей выращивались съедобные насекомые.

© AP Photo / John Miller"Биосфера-2" - сооружение, моделирующее замкнутую экологическую систему
© AP Photo / John Miller
"Биосфера-2" - сооружение, моделирующее замкнутую экологическую систему

А вот масштабный эксперимент "Биосфера-2", моделирующий замкнутую экологическую систему, — практически провалился. Это было масштабное сооружение, построенное компанией "Space Biosphere Ventures" и миллиардером Эдвардом Бассом в пустыне Аризона. Все это находилось на площади в полтора гектара, где было выделено 7 климатических зон: у них были свои горы, саванна, пустыня, болото и даже кусочек океана глубиной до 10 метров с живым коралловым рифом.

© Фото : Public domain "Биосфера-2" изнутри. Блоки "Саванна" и "Океан"
© Фото : Public domain
"Биосфера-2" изнутри. Блоки "Саванна" и "Океан"

Однако просчитать все возможные варианты развития событий не удалось. Например, экспериментаторы не учли неконтролируемое размножение микроорганизмов. В результате бактерии и грибы размножились, поглотили кислород, его стало не хватать более высокоразвитым организмам, и, в конце концов, пришлось закачивать кислород под купол. Сильно расплодились муравьи и тараканы, на стеклянной крыше по утрам конденсировалась вода, и лился искусственный дождь. Также экспериментаторы не предусмотрели такого явления, как ветер: оказалось, что без регулярного раскачивания деревья становятся хрупкими и ломаются.

Так художник представил посадку космического корабля Dragon на Марсе
© Flickr / SpaceX
Ученые рассказали о социальных опасностях колонизации Марса
Научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН — Александр Смолеевский выделяет еще очень важные проблемы, которые мешают созданию автономной колонии на Марсе: "Надо обеспечить эту колонию всеми возможными специалистами. В ней должны быть инженеры, врачи, техники, — нужно будет решать огромное количество проблем. Заранее предусмотреть какие специалисты понадобятся больше, а какие меньше – невозможно. Тем более, во время длительного полета возможны некоторые потери. И еще одна проблема: совместимость тех колонистов, которые изначально прилетели на Марс, и тех, кто прилетит позже". 
О проблеме внутренних войн колонистов говорит и Андрей Божко, — участник эксперимента "Год в земном звездолете", проведенном в Институте медико-биологических проблем в 1967-ом году. Это был жестокий эксперимент, в котором участники были подобраны по принципу несовместимости. Конечно, советские люди должны были доказать, что они могут преодолеть все, — что они и доказали. Но, с тех пор, любые экипажи формируют по принципу психологической совместимости, а не наоборот.
Андрей Николаевич Божко, участник эксперимента "Год в земном звездолете" (СССР; 1967 – 1968г.г., 366 дней в замкнутом пространстве) о будущем полете на Марс:
"В таком поселении очень сильно встанет "женский вопрос". Ведь лететь надо с женщинами, которые являются огромным провоцирующим фактором для мужчин. Во-первых, с женщинами надо еще долететь до Марса! Возможно, первые колонизаторы должны быть исключительно мужчинами, а потом к ним прилетят женщины. Или допускать до полета только семейные пары… Однако женщины должны понимать, что им придется отказаться от деторождения, возможно, на всю жизнь. Несколько поколений женщин будут вынуждены стать, по сути, мужчинами: просто работать во время высокой идеи. Хотя, конечно же, отношения, любовь – это все возможно и очень нужно. Это вдохновляет людей на работу. Детей можно, кстати, завозить на Марс уже подросшими. Но выращивать их в условиях очень малого количества воды, опасностей бактериологиче6ского заражения, отсутствия нужной атмосферы будет невозможно. Сколько это продлится? Десятилетия, а то и столетия. Думаю, первая женщина, успешно родившая на Марсе, войдет в историю, а то и в религию, как "человеческая Ева", начавшая новую линию "белковых тел" во Вселенной".

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