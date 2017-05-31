Ученые смогли создать серебряные наноиглы оптическим вихрем

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук обнаружили новое свойство вихревых лазерных импульсов создавать металлические наноиглы. Выявленный эффект может использоваться для увеличения объемов информации при лазерной записи и увеличения скорости передачи данных в информационных системах. Результаты исследования опубликованы в серии статей в авторитетных научных журналах Optics Express, Applied Physics Letters, ACS Applied Materials and Interfaces.
При этом получившиеся металлические наноконусы оказались закрученными в направлении вращения облучающего их оптического вихря.
"Оптический вихрь — один из наиболее интересных видов лазерных пучков. Особенность в том, что его волновой фронт при распространении в пространстве вращается подобно сверлу. При воздействии на металлическую пленку он плавит ее в точке импульса и вытягивает из нее микроскопическую иглу, закрученную в направлении вращения вихря. Изучению физических свойств этого процесса мы посвятили специальное исследование", — рассказал Александр Кучмижак.