США
30.0530 мая12:32МСК
USD56.71-0.05
EUR63.37-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Жир меняет работу мозга подобно наркотикам, выяснили ученые

11:4730.05.2017
(обновлено: 12:30 30.05.2017)
07880
© Fotolia / lculigКрысы. Архивное фотоКрысы. Архивное фото
© Fotolia / lculig

МОСКВА,  30 мая – РИА Новости. Употребление жирной пищи меняет работау центра удовольствия в мозге животных, делая его более чувствительным к гормону дофамину, что может объяснять то, почему люди набирают лишний вес, говорится в статье, опубликованной в журнале eNeuro.

"Мы обнаружили свидетельства того, что постоянное употребление жирной пищи в позднем подростковом возрасте повышает чувствительность центра удовольствия к дофамину. В это время мозг человека и животных максимально уязвим к действию жирной пищи. Учитывая то, что сегодня подростки поедают все больше калорийной пищи и чаще страдают от ожирения, все это может указывать на основной механизм развития подобных проблем", — рассказывают Гильом Феррейра (Guilllaume Ferreira) из университета Бордо (Франция) и его коллеги.

В последние несколько лет ученые находят все больше признаков того, что ожирение и связанные с ним проблемы с метаболизмом развиваются не только по генетическим причинам или из-за проблем с силой воли у тучных людей, но и вследствие того, что употребление такой пищи меняет работу мозга.

Девушка с пирожным
© Fotolia / RG.
Ученые: толстяки считают сладкое более вкусным, чем худые люди

К примеру, два года назад биологи выяснили, что высококалорийная пища нарушает нормальную работу гена, управляющего активностью клеток в центре насыщения в мозге мышей, а год назад ученые обнаружили, что толстые люди обладают необычно высокой чувствительностью к вкусу пищи и считают сладкую еду более вкусной, чем остальные люди, из-за изменений в работе их вкусовых рецепторов и других регионов мозга.

Феррейра и его коллеги нашли возможную причину развития всех этих нарушений, наблюдая за изменениями в работе центра удовольствия в мозге нескольких крыс, которых они кормили высококалорийной и просто жирной диетой. Изменения отслеживали достаточно простым и оригинальным способом – вводили в тело грызуна амфетамин, стимулятор центра удовольствия, похожий по структуре на гормон дофамин, и следили за тем, как отреагируют на него нервные клетки.

Здоровые мыши и грызуны, страдающие от ожирения
© Фото : NIEHS
Ученые выяснили, почему жирная пища заставляет нас переедать

Схожие тесты обычно применяют, чтобы оценить какие изменения в работе мозга вызывает прием различных наркотиков, в том числе амфетамина. Суть их очень проста — повторный прием небольших доз амфетамина вызывает одинаковую реакцию клеток в мозге здорового животного, тогда как мозг наркоманов реагирует на наркотик сильнее с каждым его приемом.

Новорожденный ребенок
© Fotolia / kotomiti
Ученые: склонность к ожирению может передаваться с молоком матери
Как оказалось, жирная пища меняет мозг примерно таким же образом — питавшиеся ей крысы гораздо сильнее реагировали на повторные дозы амфетамина, чем их сородичи, которым давали нормальную еду. Это проявлялось как в повышенной активности нервных клеток в центре удовольствия, так и в поведении самих животных, становившихся гораздо более активными после приема второй или третьей дозы препарата. 

Сильнее всего изменения проявляли себя в том случае, если крысы питались жирной пищей в последние недели и месяцы их "подросткового" возраста. Все это, как считают ученые, указывает на большую уязвимость мозга подростков к действию такой пищи, и говорит о необходимости их дополнительной защиты в этот критический период.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена