Оползни способны увеличивать концентрацию углекислого газа в атмосфере

© Фото : О. Масягина, Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН

© Фото : О. Масягина, Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН

© Фото : О. Масягина, Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН

© Фото : О. Масягина, Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ученые Института леса имени В.Н. Сукачева Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета установили, что в местах возникновения оползней резко увеличиваются выбросы парниковых газов. Это заключение содержится в исследовании, посвященном восстановлению экосистем после оползней грунта в зоне вечной мерзлоты в Сибири и опубликованном в книге "Advancing Culture of Living with Landslides" международного научного издательства Springer.



Во время оползней большие массы породы или грунта смещаются по склону гор или берегам рек. Они могут быть спровоцированы длительными обильными осадками: почва становится тяжелой, и плодородный слой со всей растительностью сползает вниз. Если оползни происходят вблизи населенных пунктов, то представляют очевидную опасность для человека, разрушают дороги и здания. Когда же оползни происходят в дикой природе, основной ущерб они наносят экосистеме, и ее восстановление может занять не один десяток лет.

© Фото : О. Масягина, Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Оползень 1972 года. Видно отличие экосистемы от окружающей его ненарушенной тайги. © Фото : О. Масягина, Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Оползень 1972 года. Видно отличие экосистемы от окружающей его ненарушенной тайги.

В зоне вечной мерзлоты влияние оползней особенно заметно: восстановление экологического баланса там происходит наиболее долго. Ученые проводили исследование на берегах реки Нижняя Тунгуска, где оползни составляют около 20% площади склонов. Были обследованы оползни возрастом до 35 лет, и, по словам кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института леса Светланы Евграфовой, процесс восстановления первоначального баланса в них еще не закончен.

Исследователи обнаружили интересную закономерность: в том месте, где случился оползень, в атмосферу начинает интенсивно выделяться углекислый газ. Это явление связано с тем, что на месте оползня исчезает растительность, которая поглощает углекислый газ, и одновременно на обнажившейся каменистой поверхности начинают очень быстро поселяться и размножаться микроорганизмы, активно его выделяющие. Данный механизм в условиях Сибири выявлен впервые и до настоящего времени не изучался.

© Фото : О. Масягина, Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН © Фото : О. Масягина, Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН

Как отмечают исследователи, в настоящее время влияние выбросов газов на повышение температуры не критическое: в локальных масштабах ученые зафиксировали рост концентрации углекислого газа не более чем на 10%. Так как глобальное потепление – процесс масштабный, региональные процессы на него влияют достаточно слабо. Однако есть и обратная зависимость: рост температуры может привести к увеличению количества оползней, что, в свою очередь, приведет к росту выбросов углекислого газа.

"Включается то, что ученые называют механизмом положительной обратной связи. Глобальное потепление связано с концентрацией в атмосфере парниковых газов, углекислый входит в их число, — комментирует работу Светлана Евграфова. — С ростом температур и изменением режима влажности количество оползней вырастет. Нарушенные участки мерзлоты становятся источником выбросов углекислого газа, что способствует дальнейшему росту температур". Несмотря на то, что зависимость достаточно очевидна, в настоящее время говорить о влиянии локальных оползней на изменение климата в регионе, по мнению Светланы Евграфовой, не совсем корректно. Однако если площадь оползней возрастет значительно, то так же значительно будет расти и количество выбрасываемого углекислого газа. И в этом случае угроза повышения температуры и необратимого нарушения баланса в зоне вечной мерзлоты из гипотетической может стать реальной.