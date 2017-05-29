Биологи из России научились просто измерять биологический возраст человека

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ученые из России выяснили, что биологический возраст человека можно определить по состоянию их сонной артерии с достаточно высокой точностью, и опубликовали эту методику в статье в журнале Aging.

"Проблему определения биологического возраста человека пытаются решить уже не одно десятилетие. Наиболее точные на сегодня методики, базирующиеся на данных о состоянии ДНК клеток, позволяют предсказывать возраст со средней ошибкой менее трех лет, но требуют при этом дорогостоящего оборудования. Наша же методика базируется на той информации, которую может о пациенте получить любая современная клиника", — рассказывает Алексей Москалев из Московского Физтеха в Долгопрудном.

В последние годы ученые активно ищут способы оценивать так называемый "биологический возраст человека" – то, насколько старыми или молодыми выглядят его ткани и органы по сравнению с их типичных устройством у людей в его возрастной категории. Расхождения между календарным и биологическим возрастом, как считают биологи и медики, помогут врачам определять, нужно ли обращать особенное внимание на здоровье их пациентов и помогать им прожить максимально долго.

Ученые из МФТИ, Центра геронтологии и институтов РАН нашли новый способ оценки этого возраста, который не требует проведения генетического анализа, проанализировав то, как меняется работа сердечно-сосудистой системы у здоровых людей, диабетиков и гипертоников по мере их старения.

Для проведения этих сравнений ученые разработали специальную систему искусственного интеллекта, которая помогла им найти различия в том, как меняется кровеносная система по мере дряхления тела ее обладателя, в том числе толщина стенок сосудов, ширина различных артерий, количество бляшек холестерина и прочих нарушений в их работе.

Этот анализ показал, что состояние всего одного крупного сосуда – сонной артерии – можно использовать для предсказания биологического возраста с точностью в 6-7 лет для женщин и мужчин. Подобные оценки заметно менее точны, чем результаты генетических анализов, однако и их, как отмечают исследователи, должно хватить для выявления серьезных проблем со здоровьем.

К примеру, биологи обнаружили, анализируя данные, полученные при обследованиях трех сотен пациентов при помощи аппарата УЗИ в Центре геронтологии, что диабет и гипертония повышают средний возраст человека на 3 и 3,5 года.

"Так как источником информации является только сердечно-сосудистая система, уточнение биологического возраста требует дополнительных исследований, учитывающих прочие факторы. Однако последние исследования показали, что связь состояния сосудов с биологическим возрастом оказалась даже выше, чем связь с химическим составом крови", — заключает Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического научно-клинического центра.

