Авиация ЦВО готовится к встрече экипажа корабля "Союз МС-03" с МКС

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Авиация Центрального военного округа (ЦВО) переместилась в Казахстан для встречи экипажа корабля "Союз МС-03" с Международной космической станции, сообщил в понедельник помощник командующего войсками ЦВО Ярослав Рощупкин.

"Транспортная авиация Центрального военного округа перебазировалась в Казахстан для встречи экипажа Международной космической станции, приземление которого запланировано на 2 июня в Казахстане", — сказал он.

Рощупкин уточнил, что в поисково-спасательном обеспечении посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-03" примут участие более 150 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

Посадка корабля запланирована 2 июня. На Землю вернутся находящиеся на борту станции с 20 ноября 2016 года российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке. Прибывшая вместе с ними американка Пегги Уитсон задержится на МКС более чем на три месяца и вернется в составе экипажа корабля "Союз МС-04" с космонавтом "Роскосмоса" Федором Юрчихиным и астронавтом НАСА Джеком Фишером.