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РИА Наука
РИА Наука

Ученый: загробная жизнь имеет научное объяснение

13:3629.05.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаРабота мозга в момент клинической смертиРабота мозга в момент клинической смерти
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости, Анна Урманцева. Юрий Сердюков, доктор философских наук, профессор кафедры "Философия, социология и право" Дальневосточного государственного университета путей сообщения (г. Хабаровск) предложил научному сообществу новую концепцию формирования субъективной реальности во время клинической смерти,  позволяющую дать естественно-научное объяснение переживаниям, которые испытывает человек в этом специфическом состоянии. Некоторых пациентов, оказавшихся в такой ситуации, удается вернуть к жизни, и их рассказы о своих переживаниях нередко трактуются как картины "ада" или "рая".  Однако те же картины  можно объяснить без всякой мистики, проведя анализ физиологических и психических процессов. 

Юрий Сердюков, доктор философских наук
Юрий Сердюков, доктор философских наук

Юрий Сердюков исходит из того неоспоримого факта, что при клинической смерти, несмотря на потерю сенсорного контакта с реальностью, прекращение дыхания и остановку кровообращения, мозг продолжает жить. Его умирание происходит постепенно: первыми погибают нейроны коры больших полушарий, последними – стволовые структуры. Установить точно,  какова  продолжительность этого процесса, практически невозможно, поскольку снижение электрической активности мозга в какой-то момент выходит за предел чувствительности современной аппаратуры.

Британский реаниматолог Сэм Парниа, переехавший в США, опубликовал в 2013 году книгу, где он говорит, что человека можно вернуть к жизни и после 12, и после 24, а иногда и через 72 часов после смерти. А уж вернуть к жизни пациента, чье сердце остановилось два часа назад, — можно в большом количестве случаев. Пока процесс этот сложный, кропотливый, дорогой, но в будущем оживление людей станет обычной медицинской манипуляцией. Это значит, что мозг после смерти живет еще очень долго, и его клетки не отмирают через 5 минут после остановки сердца, как считалось ранее.

Крысы. Архив
© Fotolia / lculig
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Ценным источником знаний о человеке, находящемся в состоянии клинической смерти, является также книга Льва Моисеевича Литвака, доктора медицинских наук, профессора психиатрии, который 26 дней находился в коме и, выйдя из нее, подробно описал то, что он чувствовал. Лев Литвак делит это терминальное состояние на 4 стадии: 1 стадия – мрак; 2 стадия – витальная депрессия; 3 стадия – эйфория; 4 стадия – выход из терминального состояния.  Так как автор является по специальности врачом-психиатром, он объясняет эти стадии, как части психопатологического процесса. Более того, он специально сопоставляет ряд мистических переживаний с переживаниями в остром психозе и выявляет их общность, что позволяет лучше объяснить склонность к мистическим истолкованиям "околосмертного опыта".

Как считает Юрий Сердюков, пребывание в состоянии комы сложно считать психозом, так как психоз – это выраженное нарушение психической деятельности, которое, в этом случае, трудно доказать. Сердюков считает, что в  "терминальном состоянии сознания" происходит распад психики, человек теряет способность к вербально-логическому мышлению.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Субъективная реальность превращается в нерасчлененный поток онирических (сновидных) переживаний, создаваемых спонтанной активностью мозга.  Содержание переживаний обусловлено тремя факторами: 1) всей прожитой жизнью, начиная с внутриутробного периода, когда формируется способность воспринимать звуковую информацию; 2) врожденными психическими структурами личности, которые сформировались в перинатальный период; 3) активизацией определенных генетических структур в ситуации сильнейшего стресса, которым является клиническая смерть.
Суть концепции Юрия Сердюкова состоит в утверждении, что человек в состоянии повлиять на содержание околосмертных переживаний.  Для этого необходимо формировать жизнеутверждающее мировосприятие, целенаправленно создавать комплекс устойчивых позитивных впечатлений, надежно зафиксированных в нейродинамических структурах нашего мозга и способных сопротивляться процессам распада в состоянии  клинической смерти.
Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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При реализации такой жизненной установки существенно снижается риск глубокой витальной  депрессии, опасность погружения в мрачный серый мир, представленный в описаниях ада, и, напротив, повышается вероятность ярких, радостных переживаний, характерных для образа рая.

Еще один существенный аспект околосмертных переживаний, выявленный в концепции профессора Сердюкова, заключается в следующем: поскольку они протекают в условиях, когда отсутствуют естественные регуляторы времени (в первую очередь – солнечный свет, ритмы сердца), — субъективно они могут длиться вечно. Хотя объективно, по физическому времени, они протекают совсем недолго. И в этом субъективно вечном бытии вся предшествующая жизнь кажется человеку всего лишь эпизодом.

Новые идеи были высказаны Юрием Сердюковым  на международном  междисциплинарном семинаре "Нейрофилософия", прошедшем в  Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.

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