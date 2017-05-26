Лингвисты научили компьютер понимать степень эмоциональности текста

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Лингвисты Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета создали технологию автоматического анализа силы эмоций, содержащихся в тексте. Разработчики отмечают, что данный проект по своей значимости находится на мировом уровне.
Существующие системы автоматического анализа текстов позволяют оценивать только позитивную, негативную окраску текста на основании ключевых слов. Разработка красноярских ученых может мгновенно "понять" не только окраску текста, но и оценить силу эмоционального переживания, содержащегося в нем.
"Ранжированный классификатор очень востребован для анализа сообщений, постов в социальных сетях, — отмечает заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики СФУ доктор филологических наук, профессор Анастасия Колмогорова. — Заказчиками могут выступать промышленные компании, маркетинговые структуры, политические партии".
Еще одна прикладная разработка СФУ, над которой команда ученых-лингвистов работает в настоящий момент, способна оценить тексты по уровню манипулятивного воздействия. Создаваемый алгоритм позволяет компьютеру выявлять признаки скрытых манипуляций в тексте, наличие призывов к противоправным действиям. Программный продукт может оказаться востребованным, когда необходима независимая лингвистическая экспертиза текста.