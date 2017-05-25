Томские ученые создали новый препарат для диагностики рака

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета, томского НИИ онкологии и Института биоорганической химии РАН создали радиофармпрепарат для точной диагностики онкологических заболеваний на основе изотопа технеция-99. Осенью текущего года планируется начать доклинические испытания препарата.

Технеций-99 – наиболее востребованный диагностический радиоизотоп, применяемый в ядерной медицине. На его основе создаются радиофармпрепараты, которые позволяют точно диагностировать поражения практически всех органов человека. Для этого изотоп помощи особого молекулярного комплекса присоединяется к молекуле-вектору — белку, пептиду, антителу. В организм человека вводят раствор радиофармпрепарата и он распространяется по телу. От того, на основе какой молекулы-вектора сделан фармпрепарат, зависит, в каком органе он будет накапливаться (сам технеций-99 распространяется в организме равномерно). Так, антитела будут стремиться прикрепиться к раковым клеткам. При помощи гамма-камеры врачи могут "следить" за распространением изотопов в организме человека, локализовать положение опухоли и получить представление о ее размерах. Радионуклид технеций-99 теряет свою активность через 6 часов и выводится из организма человека в период от 1.5 до 22 суток в зависимости от введенной дозы.

CC BY-SA 3.0 / ЗАО "Фарм-Синтез" / Так на экране томографа отображается распределение радиофармпрепарата "Резоскан" на основе технеция-99 в организме, предназначенного для диагностики патологий скелета. В очагах поражения РФП накапливается в больших количествах и поэтому эти области выглядят ярче. CC BY-SA 3.0 / ЗАО "Фарм-Синтез" / Так на экране томографа отображается распределение радиофармпрепарата "Резоскан" на основе технеция-99 в организме, предназначенного для диагностики патологий скелета. В очагах поражения РФП накапливается в больших количествах и поэтому эти области выглядят ярче.

Принцип диагностики заведующий кафедрой технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ Мехман Юсубов объясняет так:

"На раковой клетке есть "замочек” в виде рецепторов, а белок в препарате — это ключик к рецепторам. Чтобы этот ключик не потерять в массе других похожих ключиков, его нужно пометить. Для этого необходимы хелатные комплексы. На этот маркер сорбируют изотоп технеция, который легко фиксируется гамма-камерой. Такое строение радиофармпрепарата позволяет очень точно определять размеры опухоли и ее расположение. Это особенно важно при диагностике мелкоклеточных видов рака, когда раковые клетки рассеяны по пораженному органу".

Разработанный в ТПУ радиофармпрепарат имеет сложную структуру. В основе лежит каркасный белок DARPin, который наиболее эффективен при диагностике таких социально значимых онкологических заболеваний как колоректальный рак, рак молочной железы, рак легкого, рак простаты, плоскоклеточные опухоли головы и шеи, рак почки, рак яичника и др. К белку присоединяется хелатный комплекс, который связывает белок с радиоактивным изотопом технеций-99.

© Фото : Пресс-служба ТПУ Заведующий кафедрой технологии органических веществ и полимерных материалов Томского политехнического университета Мехман Юсубов в лаборатории © Фото : Пресс-служба ТПУ Заведующий кафедрой технологии органических веществ и полимерных материалов Томского политехнического университета Мехман Юсубов в лаборатории

"Принципиальная новизна нашего подхода заключается в разработке нового метода получения хелатного комплекса с использованием коммерчески доступных отечественных ингредиентов. Данный подход защищен патентами России, — поясняет Мехман Юсубов. — Создаваемый РФП будет в дальнейшем использоваться не только для диагностики, но и в терапии онкологических заболеваний. Для этого нам необходимо заменить диагностический радионуклид технеций-99м на терапевтический радионуклид рений-188/186". В ТПУ ожидают, что если доклинические исследования препарата начнутся в этом году, то должны завершиться в 2020 году.