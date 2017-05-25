Томские ученые создали новый препарат для диагностики рака

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета, томского НИИ онкологии и Института биоорганической химии РАН создали радиофармпрепарат для точной диагностики онкологических заболеваний на основе изотопа технеция-99. Осенью текущего года планируется начать доклинические испытания препарата.
"На раковой клетке есть "замочек” в виде рецепторов, а белок в препарате — это ключик к рецепторам. Чтобы этот ключик не потерять в массе других похожих ключиков, его нужно пометить. Для этого необходимы хелатные комплексы. На этот маркер сорбируют изотоп технеция, который легко фиксируется гамма-камерой. Такое строение радиофармпрепарата позволяет очень точно определять размеры опухоли и ее расположение. Это особенно важно при диагностике мелкоклеточных видов рака, когда раковые клетки рассеяны по пораженному органу".
Разработанный в ТПУ радиофармпрепарат имеет сложную структуру. В основе лежит каркасный белок DARPin, который наиболее эффективен при диагностике таких социально значимых онкологических заболеваний как колоректальный рак, рак молочной железы, рак легкого, рак простаты, плоскоклеточные опухоли головы и шеи, рак почки, рак яичника и др. К белку присоединяется хелатный комплекс, который связывает белок с радиоактивным изотопом технеций-99.
"Принципиальная новизна нашего подхода заключается в разработке нового метода получения хелатного комплекса с использованием коммерчески доступных отечественных ингредиентов. Данный подход защищен патентами России, — поясняет Мехман Юсубов. — Создаваемый РФП будет в дальнейшем использоваться не только для диагностики, но и в терапии онкологических заболеваний. Для этого нам необходимо заменить диагностический радионуклид технеций-99м на терапевтический радионуклид рений-188/186". В ТПУ ожидают, что если доклинические исследования препарата начнутся в этом году, то должны завершиться в 2020 году.