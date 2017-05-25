С частного космодрома в Новой Зеландии впервые стартовала ракета-носитель

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Новозеландско-американская космическая компания Rocket Lab в четверг осуществила первый запуск ракеты "Электрон" со стартовой площадки в Новой Зеландии.

"Отправили ее в космос. Команда довольна", — написала компания на своей странице в Twitter.

Компания также опубликовала запись момента запуска ракеты-носителя "Электрон", основным назначением которой является доставка на орбиту небольших спутников и других мелких грузов. Запуск произошел в районе 16.20 по местному времени (07.20 мск) с полуострова Махия на северо-востоке страны. Одной из особенностей ракеты является двигатель, созданный по технологии объемной печати.

Однако вывести на орбиту ракету не удалось.

"Мы не совсем смогли достичь орбиты, и будем разбираться, по какой причине, однако тот факт, что мы смогли добраться до космоса в ходе первого же теста, ставит нас в невероятно сильное положение", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова основателя компании Питера Бэка.

В сентябре 2016 года Rocket Lab сообщила об окончании строительства первого в мире частного космодрома в Новой Зеландии, начатого в декабре 2015 года. Компания планировала использовать космодром для запуска сверхлегких ракет-носителей.

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