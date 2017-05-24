Медики научились защищать женщин от ожирения при наступлении менопаузы

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Международный коллектив ученых открыл антитело, подавляющее оба главных негативных эффекта от наступления менопаузы – ожирение и остеопороз, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Считается, что большинство животных сохраняет способность к размножению на протяжении всей своей взрослой жизни. Бесплодные пожилые особи не несут пользы для популяции, в силу чего продолжительность жизни большинства млекопитающих ограничена сроками их фертильности. Существуют и исключения из этого правила — к числу таких млекопитающих относятся человек и касатка.

В свою очередь, долгая жизнь после наступления менопаузы у женщин объясняется так называемой гипотезой бабушки. В соответствии с этой теорией, пожилые женщины прекращают размножаться по эволюционным причинам — помогая своим дочерям выращивать и воспитывать детей, бабушка тем самым увеличивает шансы на дальнейшую передачу своих генов. Антропологи нашли подтверждения этой теории в популяциях африканцев, застрявших в первобытно-общинном строе.

Клиффорд Розен (Clifford Rosen) из Исследовательского центра госпиталя в городе Мейн (США) и его коллеги изучали то, как развиваются два главных последствия наступления менопаузы для здоровья женщины – быстрый набор лишнего веса и стремительно растущая хрупкость костей.

И та, и другая проблема, как объясняют ученые, связаны с тем, что яичники женщин фактически полностью перестают вырабатывать эстроген и ряд других гормонов, регулирующих жизнедеятельность организма на клеточном и тканевом уровне.

Многие из этих изменений, связанных с наступлением менопаузы, возникают из-за того, что организм не "понимает", что яичники перестали работать, и пытается заставить их вырабатывать эстроген, выделяя другой гормон – FSH. Его повышенная концентрация в организме женщин, по словам исследователей, сопровождается быстрым развитием остеопороза и ожирения.

Руководствуясь этой идеей, ученые создали небольшое антитело, которое присоединялось к молекулам этого гормона и не давало им соединяться с рецепторами на поверхности клеток в организме женщины. Они проверили работоспособность этого вещества сначала на культурах жировых клеток мыши, а затем – на самках грызунов, вступивших в искусственную менопаузу после того, как ученые удалили у них яичники.

Как показали эти опыты, антитело действительно подавляло эффекты от наступления менопаузы – мыши, в чей организм ученые вводили небольшие порции этого вещества, не толстели или толстели значительно меньше при поедании высококалорийной пищи, чем их сородичи из контрольной группы, и при этом они не испытывали проблем с хрупкостью костей.

Что интересно, ввод этого антитела в организм мышей с неповрежденными яичниками тоже приводил к уменьшению жировой прослойки. Схожий эффект наблюдался и при опытах на самцах. Причины этого остаются неизвестными, однако ученые считают, что это связано с тем, что блокировка гормона FSH делает грызунов более подвижными и заставляет их организм сжигать больше энергии в буром жире, а не запасать ее в белых жировых клетках.

Все это, как считают ученые, позволяет использовать подобные антитела не только для подавления побочных эффектов от наступления менопаузы, но и для борьбы с ожирением, эпидемия которого сегодня стремительно распространяется по миру.