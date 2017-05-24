США
24.0524 мая17:42МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

ЕКА завершило расследование по падению "Скиапарелли" на Марс

17:3724.05.2017
0450
© Фото : ESAПосадочный модуль Скиапарелли отделился от основного орбитального блока Трейс Гас ОрбитерПосадочный модуль Скиапарелли отделился от основного орбитального блока Трейс Гас Орбитер
© Фото : ESA

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Инженеры и эксперты ЕКА завершили расследование по причинам падения спускаемого модуля "Скиапарелли" на Марс и пришли к выводу, что причины катастрофы носили программный, а не аппаратный характер, сообщает сайт агентства.

"Посадочный модуль "Скиапарелли" был очень близок к решению поставленной перед ним задачи и мягкому приземлению на поверхность Марса в той точке, где мы планировали его посадить. Мы решили большую часть поставленных перед ним задачи, что позволяет нам ликвидировать недостатки в его ПО и подготовиться к полету на Марс в 2020 году", — пишут авторы отчета опубликованного на сайте ЕКА.

Цена одной ошибки

В октябре 2016 года совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-TGO" прибыла к красной планете и попыталась решить две критически важных задачи – выход зонда TGO на стабильную орбиту у Марса и посадку демонстрационного посадочного модуля "Скиапарелли" на плато Меридиан у экватора красной планеты.

EDM Скиапарелли отделяется от Trace Gas Orbiter
© Фото : ESA
ЕКА: неудача "Скиапарелли" скажется на запуске марсохода "Пастер"

Посадка лендера прошла неудачно – зонд сбросил парашюты и отключил двигатели на высоте в 3-4 километра, после чего он рухнул на поверхность Марса и разбился. Предварительное расследование причин этой аварии показало, что это произошло из-за сбоев в работе так называемого "измерителя инерции" (IMU), устройства, следящего за скоростью вращения модуля вокруг своей оси.

Программа, считывавшая данные с этого датчика, неправильно интерпретировала результаты замеров, которые он ей передавал, и "обнаружила", что зонд находится не над Марсом, а под его поверхностью, что заставило главную ОС "Скиапарелли" сбросить парашюты и отключить двигатели.

В целом, полный отчет специалистов ЕКА, опубликованный на этой неделе, подтверждает эту теорию – программное обеспечение посадочного модуля просто не учитывало возможность появления ошибки и "отрицательных" высот в работе IMU и высотомера "Скиапарелли", и не пыталось перепроверить противоречивые данные, которые выдавали разные датчики лендера.

EDM Скиапарелли отделяется от Trace Gas Orbiter
© Фото : ESA
Заблудился в космосе. ЕКА выяснило причину крушения "Скиапарелли"

Помыслить немыслимое

Получение подобных данных IMU, как подчеркивается в отчете, не является аппаратной проблемой – такие аномалии обычно "вычищаются" специальными алгоритмами обработки данных, предварительно настроенными на работу в тех условиях, где будет предположительно работать измеритель инерции. Эта настройка, как констатируют эксперты ЕКА, не была проведена корректно, что заставило IMU выдавать некорректные результаты на протяжении непозволительно долгого времени.

Ошибочная настройка, в свою очередь, была связана с неправильными представлениями о том, как будет вести себя парашют "Скиапарелли" при его раскрытии в атмосфере Марса при наличии сильных порывов ветра, несимметричного раскрытия купола и в других неидеальных ситуациях. Иными словами, посадочный модуль вращался гораздо быстрее после его раскрытия, чем ожидали создатели его операционной системы. Эта проблема уже была ликвидирована при помощи НАСА, чьи специалисты помогли ЕКА просчитать все сценарии раскрытия парашюта.

Посадочный модуль Скиапарелли отделился от основного орбитального блока Трейс Гас Орбитер
© Фото : ESA
НАСА получило цветные фотографии места крушения "Скиапарелли"

Почему все эти проблемы не были раскрыты во время тестирования "Скиапарелли" на Земле? Как показало расследование ЕКА, в этом были виноваты субподрядчики агентства, не проводившие тестирования IMU и тех частей операционной системы лендера, которые с ним работали. В отчете отмечается, что "(никто) не измерял то, как долго датчик IMU мог выдавать аномальные значения, и продолжительность этого времени была принята равной 15 миллисекундам". Эту проблемой эксперты ЕКА назвали "фундаментальной причиной" катастрофы на Марсе.

Что интересно, инженеры считают, что посадка могла завершиться удачно даже после отстрела парашюта и включения двигателей, если бы операционная система "Скиапарелли" использовала радар и другие приборы для определения положения лендера по двум осям в "режиме ЧП", и не стала отключать двигатели всего через 3 секунды работы.

Снимок поверхности Марса
© Фото : ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)
Зонд MRO сфотографировал останки модуля "Скиапарелли"

Все эти проблемы и возможные пути их решения, как надеются авторы отчета, будут учтены в разработке посадочной платформы для марсохода "Пастер", которая будет разрабатываться в российском НПО имени Лавочкина с применением технологий и данных, полученных в ходе анализа причин неудачной посадки "Скиапарелли".

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена