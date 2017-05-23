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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему чили-перец заставляет людей худеть

17:1423.05.2017
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© REUTERS / StringerПоедание острого перца в Лицзяне, КитайПоедание острого перца в Лицзяне, Китай
© REUTERS / Stringer

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Открытые два года назад "жиросжигающие" свойства перца чили оказались связаны с тем, как его действующие вещества влияют на поведение бактерий в микрофлоре кишечника и источники воспалений в организме человека, говорится в статье, опубликованной в журнале mBio.

"Перец-чили становится все более популярным в мире, и недавно наши коллеги обнаружили, что его прием позволяет  избавиться от ожирения и связанных с ним расстройств, в том числе нарушений в метаболизме глюкозы. Никто не знал, как именно работает чили", — рассказывают Чао Кан (Chao Kang) из Третьего военного медицинского университета в Чунцине (Китай).

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. По данным организации, 47% болезней, например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, связаны с ожирением.

Мамы с детьми
© Flickr / malias
Перец чили поможет человечеству "сжечь" лишний жир, заявляют ученые

Два года назад американские ученые из университета штата Вайоминг случайно обнаружили, что употребление перца чили или его главного действующего вещества – капсаицина – делало мышей почти "неуязвимыми" для действия высококалорийной или просто жирной диеты. Блокировка рецепторов, отвечающих за распознавание этих молекул, лишало перец-чили его "магических" свойств, природа которых оставалась загадкой для диетологов.

Кан и его коллеги нашли ответ на этот вопрос, наблюдая за тем, что менялось в работе кишечника и организма у нескольких десятков мышей, часть из которых они кормили жирной пищей с добавлением капсаицина, а других – высококалорийной едой без подобных жгучих добавок.

Салат
© Fotolia / Mykola Velychko
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Эти наблюдения раскрыли несколько необычных вещей – поедание чили-перца понижало уровень воспалений, часто возникавших в организме мышей на "чистой" жирной диете, препятствовало "приклеиванию" бактерий к стенкам кишечника и не давало им проникнуть внутрь его внешних слоев.  Кроме того, он подавлял работу одного из рецепторов кишечника, связанных с развитием хронических воспалений и других проблем иммунологического характера.

Благодаря этому в крови и в других частях тела мышей, употреблявших капсаицин, накапливалось гораздо меньше "обрывков" бактериальных клеточных стенок, накопление которых в организме обычно вызывает воспаления. Все это, как считают ученые, способствовало тому, что организм мышей сжигал калории, а не накапливал его в жировой прослойке.

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Общей причиной всего этого, по словам Кана и его коллег, было то, что капсаицин не давал размножаться микробам, обычно доминирующим в кишечнике тучных людей и животных. Эти бактерии обычно являются главным источником "обрывков" клеточных оболочек, попадающих в организм человека или мыши, и причиной развития воспалений. Кроме того, он не позволял им подавить жизнедеятельность полезных членов микрофлоры, выделяющим масляную кислоту и ее производные, укрепляющие стенки кишечника.

Все это, как отмечают Кан и его коллеги, доказывает, что "чили"-терапия ожирения действительно работает, и что капсаицин и похожие на него лекарства можно использовать для борьбы с глобальной эпидемией лишнего веса.

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