Экипаж МКС начал внеплановый ремонт в открытом космосе
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джэк Фишер совершили внеплановый выход в открытый космос и начали работы по замене вышедшего из строя ретранслятора на МКС.
Онлайн-трансляция ремонтных работ ведется на сайте НАСА.
Один из двух MDM–ретрансляторовов МКС вышел из строя в субботу. Как сообщили в НАСА, поломка не представляет опасности для жизни экипажа и работы станции.
Северное сияние и выходящее из-за Земли солнце. Снимок астронавта Скотта Келли, сделанный с МКС 15 августа 2015 года.
Снимок Земли с борта МКС, сделанный с помощью длительной выдержки.
Вид с МКС на ночную Москву.
Южного полярное сияние с борта МКС.
Саудовская Аравия в борта МКС.
Тропический шторм в Мексиканском заливе с борта МКС.
Вид на Землю с борта МКС.
Восход солнца над Аргентиной, фото Рональда Гарана, астронавта экспедиции 27/28. Все шесть месяцев работы на орбите Гаран размещал свои космические фотографии в Твиттере.
Корейский полуостров с борта МКС. На фото хорошо видно, что на территории КНДР ночью практически нет огней.
Фотография северного сияния с борта МКС.
Фотография Земли, сделанная с борта МКС астронавтом NASA Рэдом Вейсманом.
Фотография северного сияния с борта МКС.