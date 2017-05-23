Экипаж МКС начал внеплановый ремонт в открытом космосе

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джэк Фишер совершили внеплановый выход в открытый космос и начали работы по замене вышедшего из строя ретранслятора на МКС.

Онлайн-трансляция ремонтных работ ведется на сайте НАСА.

Один из двух MDM–ретрансляторовов МКС вышел из строя в субботу. Как сообщили в НАСА, поломка не представляет опасности для жизни экипажа и работы станции.