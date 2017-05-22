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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: предки людей могли появиться на Балканах, а не в Африке

21:0022.05.2017
(обновлено: 21:12 22.05.2017)
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© J.H. MatternesТак выглядели потомки грекопитеков - африканские ардипитекиТак выглядели потомки грекопитеков - африканские ардипитеки
© J.H. Matternes

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в Болгарии и Греции останки необычного человекообразного существа, жившего 7,2 миллиона лет назад и обладавшего почти человеческими зубами, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Корни зубов у всех высших приматов четко отделены друг от друга, тогда как у Graecopithecus они сходятся и частично сливаются друг с другом. Подобная черта является отличительной характеристикой современных людей, наших предков и некоторых человеко-обезьян, таких как ардипитеки и австралопитеки", — рассказывает Мэдлин Бёме (Madelaine Boehme) из университета Тюбингена (Германия).

Балканские корни

Бёме и ее коллеги заявляют об открытии, которое, по их словам, перевернет наши представления об эволюции и происхождении человечества, опираясь на три вещи. Среди них — открытие необычных останков древнего примата в Греции и Болгарии, геологическую историю Средиземноморья в последние 10-15 миллионов лет, а также ископаемые пески Сахары.

Окаменелые кости стопы человека из Буртеле, обнаруженные в Афарской области Эфиопии
© Фото : The Cleveland Museum of Natural History / Yohannes Haile-Selassie
Палеонтологи открыли новый вид "древесных" протолюдей в Эфиопии

Как рассказывают ученые, предполагаемые предки человека и шимпанзе, наших ближайших родичей сегодня, разделились примерно 8-9 миллионов лет назад. Первые представители рода Homo, как сегодня считают палеонтологи, возникли около 3 миллионов лет назад в Восточной или Южной Африке, однако останки их древнейших родичей – сахелянтропов и орроринов – были найдены гораздо севернее, на территории Чада и Кении. Все это, по мнению Бёме и ее коллег, делает поиски родины предков шимпанзе и человека крайне сложным занятием.

Ответ на этот вопрос, как полагают исследователи, может скрываться в окаменелости, найденной в 1944 году в окрестностях города Пиргос на юге Греции, неподалеку от развалин Олимпии. Здесь ученые нашли фрагменты черепа и челюсти необычно крупного примата, Graecopithecus freybergi, жившего на земле во времена миоцена, примерно 7-10 миллионов лет назад.

Небольшое число останков и закрытая зона раскопок, поверх которой ее владелец построил бассейн, не позволили ученым извлечь остальные части скелета. Поэтому сегодня грекопитеки, как их назвали палеонтологи, имеют "подвешенный" статус и не занимают определенной позиции в древе эволюции приматов. Часть приматологов считает их самостоятельным видом,  а другие – подвидом уранопитеков, крупных древних обезьян, похожих на орангутангов.

Фрагмент нижней челюсти Australopithecus deyiremeda
© Фото : Laura Dempsey, Cleveland Museum of Natural History
Палеонтологи нашли в Эфиопии "соседку" знаменитой "Люси"

Недавно авторы статьи проводили раскопки на территории Болгарии, где они нашли зубы, предположительно принадлежавшие грекопитекам, жившим там примерно 7,17 миллиона лет назад. Это заставило их заново проанализировать останки этих приматов и попытаться понять, кто мог быть предками и потомками этих приматов.

Для этого палеонтологи просветили останки грекопитеков при помощи компьютерного томографа и проанализировали их структуру, сравнивая с зубами и челюстями современных и вымерших приматов. Эти фотографии подтвердили, что зубы, найденные в Болгарии, действительно принадлежали грекопитекам, и раскрыли одну интересную особенность в их анатомии.

Сафари в Европе

Как оказалось, корни малых коренных зубов у этих древних существ были устроены так же, как у человека и наших прямых предков, и отличались от того, как выглядели зубы шимпанзе и прочих высших приматов.

Бедренная кость оррорина, найденная в 2000 году на территории Кении
© Фото : David Alba
Оррорины оказались родичами австралопитеков, выяснили ученые

Это очень важно по той причине, что зубы млекопитающих являются их своеобразной "визитной карточкой" и сходства и различия в их устройстве являются одним из главных признаков родственных связей или их отсутствия. Соответственно, можно говорить о том, что Graecopithecus freybergi, являются прямыми родственниками людей, австралопитеков и других гоминин.

Как такое могло произойти? Дело в том, что во времена миоцена климат Южной Европы и Северной Африки был совершенно не похож на тот, который господствует там сегодня.  Примерно 7 миллионов лет назад Средиземное море, благодаря формированию Гибралтара и Атласа в Африке, а также росту ледников в Антарктиде, было полностью изолировано от Атлантики.

Благодаря этому Средиземное море фактически полностью высохло, а его пески и соль, как показывают раскопки Бёме и ее коллег, начали засыпать Южную Европу – тогда в нее попадало в 10 раз больше пыли, чем сегодня приносят ветра из Сахары.

Saccorhytus, древнейший предок человека и всех позвоночных животных
© S Conway Morris / Jian Han
Древнейший предок людей оказался похожим на зубастый "мешок"

Климат Европы радикально изменился из-за исчезновения моря, и Балканы и прочие южные регионы субконтинента превратились на долгое время в аналог африканских саванн. Об этом, как отмечают ученые, говорит присутствие множества следов пожаров и травянистых растений в песках, отложения которых они нашли в Болгарии и Греции.

Подобные климатические изменения, как считают авторы статьи, могли заставить предков грекопитеков и людей быстро эволюционировать, приспосабливаясь к жизни в условиях саванн. Затем популяции этих человеко-обезьян, могли мигрировать на юг, двигаясь по границам формировавшейся тогда Сахары, и попасть в предположительную "колыбель человечества" на юге и юго-востоке Африки.

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