Стивен Хокинг назвал главное условие для выживания человечества

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг вновь рассказал, от чего зависит выживание человечества. Об этом сообщает The Independent.
"Я твердо убежден, что нам следует уже сейчас приступить к поискам альтернативной планеты для проживания", — отметил профессор.
Хокинг также отметил, что для достижения этой цели человечеству необходимо совершить прорыв и преодолеть технологические ограничения, которые препятствуют нашей жизни в других уголках Вселенной.
Ранее всемирно известный физик заявил, что конец света наступит в ближайшие тысячу лет в результате техногенной катастрофы.