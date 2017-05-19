Мостовая, найденная в центре Москвы, была частью Владимирского тракта

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Древняя мостовая XVII–XVIII веков, обнаруженная археологами на улице Большая Лубянка в центре Москвы, была частью Владимирского тракта, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Это часть Большой Владимирской дороги, которая шла по направлению на Троице-Сергиев монастырь", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось в пятницу на сайте столичной мэрии, археологи нашли на Большой Лубянке деревянную мостовую XVII–XVIII веков. Поверх нее ученые обнаружили более позднее мощение булыжниками XIX — начала XX века, а также множество артефактов XVII–XIX веков – подковы, обувные набойки, медные монеты, гвозди.

Большое количество подков археологи объясняют тем, что на Лубянской площади тогда был фонтан с питьевой водой, которой помимо городских жителей пользовались также ямщики, чтобы набрать воды для лошадей.