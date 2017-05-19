В Томске Дворкович открыл новый корпус старейшего сибирского университета

ТОМСК, 19 мая – РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович в пятницу открыл в Томске новый корпус Института экономики и менеджмента (ИЭМ) Томского государственного университета (ТГУ); торжественная церемония прошла в рамках форума молодых ученых U-OVUS.

Вице-премьер по приглашению главы Томской области Сергея Жвачкина участвует в пятницу в форуме U-NOVUS, который проходит с 17 по 19 мая. Он посвящен в 2017 году талантам и перспективным разработкам молодых ученых. В форуме участвуют около двух тысяч человек.

Новый корпус ТГУ расположен в центре города напротив администрации Томской области – на улице Набережная реки Ушайки, 12. Ранее подразделения ИЭМ были рассредоточены в разных корпусах университета. Институт экономики и менеджмента был создан в 2016 году и объединил факультет экономики, международный факультет управления и Высшую школу бизнеса. Цель объединения – модернизация системы обучения менеджеров и финансистов, подготовка кадров по стандартам мирового уровня.

Новый высокотехнологичный корпус ИЭМ оборудован как современные бизнес-школы – требования к аудиториям и инфраструктуре были разработаны совместно с международными консультантами. Вместе с вице-премьером в церемонии открытия нового корпуса участвовали Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

"Спасибо тем, кто построил такой интересный центр образования и подготовки новых специалистов. Мне кажется, здесь очень комфортно и современно, созданы все условия, чтобы получать качественное образования. ИЭМ, думаю, способен помочь новому поколению специалистов войти в жизни XXI века с такими навыками и знаниями, которые позволять быть успешными и быть лидерами", — сказал Дворкович в ходе церемонии.

Как в свою очередь сообщил Галажинский, "предназначение института – создать центр компетенции мирового класса в области экономики и управления инновациями". Институт планирует стать опорным в вопросах развития инновационной культуры и предпринимательства в ТГУ, реализации инновационного-предпринимательского трека. Он будет работать в премиум-сегменте рынка экономики и менеджмента. Речь идет о подготовке управленцев для России, стран ЕАЭС и юго-восточной Азии, для корпоративного сектора. В ИЭМ будут реализовываться программы магистратуры, аспирантуры, повышения квалификации, дополнительные образовательные программы по актуальным направлениям бизнеса (AgriMBA, Президентская программа и другие). Сегодня в Институте работают более 100 преподавателей и исследователей. Стратегическими партнерами Института являются около 20 ведущих российских и международных организаций.

По информации обладминистрации, площадь института – 4,6 тысячи квадратных метров. В новом корпусе расположены 11 больших аудиторий от 20 до 100 мест (всего 500 мест), два амфитеатра, коворкинг-центры для работы в малых группах, компьютерные классы, копи-центр, кафе и библиотека, где производится автоматическая выдача книг. Здание полностью доступно для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению главы региона Жвачкина, современное оснащение здания ломает устоявшиеся стереотипы: "Мы привыкли, что ТГУ – императорский, научно-исследовательский, национальный, как, например, здание научной библиотеки, где были царские особы. Теперь вы видим, что есть и современное здание, где тоже есть царские особы – это студенты, аспиранты, преподаватели".

После официального открытия корпуса вице-премьер встретился со студентами и представителями томских инновационных компаний на дискуссии форума молодых ученых U-NOVUS "Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?". Также в программе его визита открытие детского технопарка и детского турнира по быстрым шахматам, заседание рабочей группы федерального проекта "ИНО Томск".

Первый университет в Сибири – ТГУ — был учрежден в 1878 году указом императора Александра II Императорского как Сибирский университет. Открытие состоялось в 1888 году. В 2011 году получил статус "национального исследовательского" университета. С 2013 года входит в программу повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов "5-100". —0-