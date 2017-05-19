США
19.0519 мая08:05МСК
USD57.47+0.73
EUR64.00+1.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

В Томске Дворкович открыл новый корпус старейшего сибирского университета

07:3819.05.2017
01030
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

ТОМСК, 19 мая – РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович в пятницу открыл в Томске новый корпус Института экономики и менеджмента (ИЭМ) Томского государственного университета (ТГУ); торжественная церемония прошла в рамках форума молодых ученых U-OVUS.

Эпитаксия
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
В ТГУ создают полупроводники на основе сверхтонких органических пленок
Вице-премьер по приглашению главы Томской области Сергея Жвачкина участвует в пятницу в форуме U-NOVUS, который проходит с 17 по 19 мая. Он посвящен в 2017 году талантам и перспективным разработкам молодых ученых. В форуме участвуют около двух тысяч человек.

Новый корпус ТГУ расположен в центре города напротив администрации Томской области – на улице Набережная реки Ушайки, 12. Ранее подразделения ИЭМ были рассредоточены в разных корпусах университета. Институт экономики и менеджмента был создан в 2016 году и объединил факультет экономики, международный факультет управления и Высшую школу бизнеса. Цель объединения – модернизация системы обучения менеджеров и финансистов, подготовка кадров по стандартам мирового уровня.

Новый высокотехнологичный корпус ИЭМ оборудован как современные бизнес-школы – требования к аудиториям и инфраструктуре были разработаны совместно с международными консультантами. Вместе с вице-премьером в церемонии открытия нового корпуса участвовали Жвачкин и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

"Спасибо тем, кто построил такой интересный центр образования и подготовки новых специалистов. Мне кажется, здесь очень комфортно и современно, созданы все условия, чтобы получать качественное образования. ИЭМ, думаю, способен помочь новому поколению специалистов войти в жизни XXI века с такими навыками и знаниями, которые позволять быть успешными и быть лидерами", — сказал Дворкович в ходе церемонии.

Как в свою очередь сообщил Галажинский, "предназначение института – создать центр компетенции мирового класса в области экономики и управления инновациями". Институт планирует стать опорным в вопросах развития инновационной культуры и предпринимательства в ТГУ, реализации инновационного-предпринимательского трека. Он будет работать в премиум-сегменте рынка экономики и менеджмента. Речь идет о подготовке управленцев для России, стран ЕАЭС и юго-восточной Азии, для корпоративного сектора. В ИЭМ будут реализовываться программы магистратуры, аспирантуры, повышения квалификации, дополнительные образовательные программы по актуальным направлениям бизнеса (AgriMBA, Президентская программа и другие). Сегодня в Институте работают более 100 преподавателей и исследователей. Стратегическими партнерами Института являются около 20 ведущих российских и международных организаций.

По информации обладминистрации, площадь института – 4,6 тысячи квадратных метров. В новом корпусе расположены 11 больших аудиторий от 20 до 100 мест (всего 500 мест), два амфитеатра, коворкинг-центры для работы в малых группах, компьютерные классы, копи-центр, кафе и библиотека, где производится автоматическая выдача книг. Здание полностью доступно для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ситуация в Томске. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
Преподаватель ТГУ: Сибирь привлекает европейцев безопасностью
По мнению главы региона Жвачкина, современное оснащение здания ломает устоявшиеся стереотипы: "Мы привыкли, что ТГУ – императорский, научно-исследовательский, национальный, как, например, здание научной библиотеки, где были царские особы. Теперь вы видим, что есть и современное здание, где тоже есть царские особы – это студенты, аспиранты, преподаватели".

После официального открытия корпуса вице-премьер встретился со студентами и представителями томских инновационных компаний на дискуссии форума молодых ученых U-NOVUS "Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?". Также в программе его визита открытие детского технопарка и детского турнира по быстрым шахматам, заседание рабочей группы федерального проекта "ИНО Томск".

Первый университет в Сибири – ТГУ — был учрежден в 1878 году указом императора Александра II Императорского как Сибирский университет. Открытие состоялось в 1888 году. В 2011 году получил статус "национального исследовательского" университета. С 2013 года входит в программу повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов "5-100". —0-

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена