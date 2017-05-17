США
17.0517 мая12:47МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые создали вирус, который защитит апельсины от вымирания

12:2417.05.2017
01160
© Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовыеЦитрусовые
© Fotolia / Johanna Mühlbauer

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Биологи из США превратили один из вирусов цитрусовых деревьев в средство для борьбы с бактериями, попадание которых в апельсиновые деревья постепенно убивает их и делает их плоды горькими и зелеными, сообщает новостная служба журнала Nature.

"Первые вспышки этой болезни произошли в США в 2005 году, когда фермеры из Майами заметили первые деревья с зелеными плодами. Для нас это стало первым сигналом об опасности. Эта болезнь обладает потрясающим разрушительным потенциалом, и нам был нужен ответ  на нее не сейчас, а еще 10 лет назад", — заявил Фред Гмиттер (Fred Gmitter), агроном из университета Флориды в Лейк-Альфреде (США).

Так называемая болезнь "зеленых цитрусов" является сегодня главной угрозой для плантаций апельсинов и других цитрусов во всех странах мира и одной из потенциальных причин вымирания этих фруктов.  Она была открыта еще в первой трети 20 века в Китае, но ее стремительное распространение началось только в последние годы, когда она проникла в Новый Свет и начала стремительно распространяться по фермам в США и в других государствах Америки.

Лабораторные тесты с семенами ГМО-злаков. Архивное фото
© Fotolia / Alex_Traksel
Ученый: в "мифологизации" ГМО виноваты и СМИ, и политики

Изначально ученые считали, что причиной ее развития являются неизвестные науке вирусы, которые переносят травяные блошки, питающиеся соком апельсиновых деревьев и прочих цитрусов, однако впоследствии выяснилось, что ее вызывают бактерии Candidatus liberibacter. Попадание этих микробов внутрь дерева приводит к пожелтению его листьев, массовому опаданию цветов и формированию деформированных и горьких плодов, нижняя часть которых сохраняет незрелый зеленый цвет.

Пестициды и прочие меры по борьбе с вредителями бессильны против распространения Candidatus liberibacter, так как попадание микроба внутрь апельсинового дерева бесповоротно лишает его возможности производить нормальные плоды и достаточно быстро убивает его. Поэтому ученые сегодня идут на радикальные меры по борьбе с микробом.

Товары без ГМО в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Россия в ближайшие 100 лет сможет спокойно обойтись без ГМО, считают ученые

Эта борьба идет двумя путями – путем добавления генов шпината, отвечающих за борьбу с заражением Candidatus liberibacter, в ДНК апельсинов, и посредством создания вирусов, способных убивать этих микробов.

Для борьбы с ними ученые из Флориды решили использовать другой патоген апельсинов – вирус CTV,  который часто распространяют те же самые травяные блошки. Биологи удалили из этого вируса гены, отвечающие за заражение клеток апельсинов, и заменили их другими участками ДНК, которые заставляют CTV убивать микробов, а не растение.

Этот вирус успешно прошел полевые и лабораторные испытания, и ученые направили свое предложение в Департамент агрикультуры США начать его использование в коммерческих целях. Компания Southern Gardens Citrus планирует использовать эту разработку ученых для спасения своих плантаций от уничтожения, если чиновники признают генно-модифицированный вирус безопасным для окружающей среды.

Зеленые водоросли на побережье в Циндао, Китай
© REUTERS / China Daily
Власти США разрешили ученым проверить ГМО-водоросли в полевых условиях

Подобный подход, как считают представители компании, будет более эффективным, чем создание новых ГМО-сортов апельсинов, так как проверка последних на безопасность может длиться несколько десятилетий, за которые все остальные апельсины уже успеют исчезнуть. Вирусы, в свою очередь, пока не вызывают столь пристального внимания публики, и поэтому их проверка идет гораздо быстрее.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена