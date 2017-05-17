Ученые создали вирус, который защитит апельсины от вымирания

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Биологи из США превратили один из вирусов цитрусовых деревьев в средство для борьбы с бактериями, попадание которых в апельсиновые деревья постепенно убивает их и делает их плоды горькими и зелеными, сообщает новостная служба журнала Nature.

"Первые вспышки этой болезни произошли в США в 2005 году, когда фермеры из Майами заметили первые деревья с зелеными плодами. Для нас это стало первым сигналом об опасности. Эта болезнь обладает потрясающим разрушительным потенциалом, и нам был нужен ответ на нее не сейчас, а еще 10 лет назад", — заявил Фред Гмиттер (Fred Gmitter), агроном из университета Флориды в Лейк-Альфреде (США).

Так называемая болезнь "зеленых цитрусов" является сегодня главной угрозой для плантаций апельсинов и других цитрусов во всех странах мира и одной из потенциальных причин вымирания этих фруктов. Она была открыта еще в первой трети 20 века в Китае, но ее стремительное распространение началось только в последние годы, когда она проникла в Новый Свет и начала стремительно распространяться по фермам в США и в других государствах Америки.

Изначально ученые считали, что причиной ее развития являются неизвестные науке вирусы, которые переносят травяные блошки, питающиеся соком апельсиновых деревьев и прочих цитрусов, однако впоследствии выяснилось, что ее вызывают бактерии Candidatus liberibacter. Попадание этих микробов внутрь дерева приводит к пожелтению его листьев, массовому опаданию цветов и формированию деформированных и горьких плодов, нижняя часть которых сохраняет незрелый зеленый цвет.

Пестициды и прочие меры по борьбе с вредителями бессильны против распространения Candidatus liberibacter, так как попадание микроба внутрь апельсинового дерева бесповоротно лишает его возможности производить нормальные плоды и достаточно быстро убивает его. Поэтому ученые сегодня идут на радикальные меры по борьбе с микробом.

Эта борьба идет двумя путями – путем добавления генов шпината, отвечающих за борьбу с заражением Candidatus liberibacter, в ДНК апельсинов, и посредством создания вирусов, способных убивать этих микробов.

Для борьбы с ними ученые из Флориды решили использовать другой патоген апельсинов – вирус CTV, который часто распространяют те же самые травяные блошки. Биологи удалили из этого вируса гены, отвечающие за заражение клеток апельсинов, и заменили их другими участками ДНК, которые заставляют CTV убивать микробов, а не растение.

Этот вирус успешно прошел полевые и лабораторные испытания, и ученые направили свое предложение в Департамент агрикультуры США начать его использование в коммерческих целях. Компания Southern Gardens Citrus планирует использовать эту разработку ученых для спасения своих плантаций от уничтожения, если чиновники признают генно-модифицированный вирус безопасным для окружающей среды.

Подобный подход, как считают представители компании, будет более эффективным, чем создание новых ГМО-сортов апельсинов, так как проверка последних на безопасность может длиться несколько десятилетий, за которые все остальные апельсины уже успеют исчезнуть. Вирусы, в свою очередь, пока не вызывают столь пристального внимания публики, и поэтому их проверка идет гораздо быстрее.