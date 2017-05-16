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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: протоны уничтожают рак быстрее и безопаснее, чем радиотерапия

16:0216.05.2017
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© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человекаРаковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Ученые из России успешно завершили эксперименты по уничтожению рака при помощи пучков протонов и доказали, что подобная методика борьбы с раком работает быстрее и безопаснее, чем обычная радиотерапия. Итоги экспериментов были опубликованы в журнале "Биофизика".

"Протонная терапия, мы надеемся, будет эффективна при лечении радиорезистентных видов рака, локализованных рядом с важными органами. К таковым относятся, прежде всего, опухоли в области шеи и головного мозга. Эти видом рака часто болеют дети", — рассказывает Ольга Розанова из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба ИТЭБ.

В последние десять лет ученые активно обсуждают возможность перехода с обычной лучевой терапии на протонную терапию при лечении рака. Протоны, в отличие от электронов или гамма-излучения, действуют более "прицельно" и меньше поражают здоровые ткани при обработке опухоли, что позволяет применять их для борьбы с раком мозга, костей и других органов, к которым сложно подобраться хирургам.

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Главной проблемой подобного подхода является его высокая стоимость – фактически, для подобного лечения нужен полноценный ускоритель частиц – и отсутствие понимания того, когда нужно прекращать облучение протонами и насколько оно безопасно.

Розанова и ее коллеги под руководством Светланы Заичкиной из ИТЭБ РАН решили найти ответ на оба этих вопроса, изучая то, как организм нескольких мышей, в чье тело ученые имплантировали раковые клетки, реагировал на "обстрел" ионами водорода.

Дождавшись закрепления рака в организме грызунов, биологи облучали их протонами при помощи комплекса "Прометеус" в Протвино, созданного учеными из Физического института РАН в Троицке, меняя число сессий протонотерапии, продолжительности облучения и мощности пучка. После этого грызунов выпустили назад в клетки и биофизики начали следить за тем, как поменялось их состояние.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
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Как оказалось, даже относительно непродолжительные сессии облучения благотворно сказывались на здоровье мышей – рост опухоли в их теле в среднем замедлился в 5-6 раз. Лучше всего работала "прицельная" протонная терапия, направленная только на саму опухоль  – в таких случаях свыше 80% грызунов избавились от первичного рака. Мыши, чье тело облучали более широким пучком частиц, лишь в 45% случаях смогли справиться с опухолью.

Избавление от первичного рака, правда, не спасло большую часть грызунов от рецидивов – у 60% вылеченных мышей через некоторое время возникли новые опухоли. Тем не менее, мыши, которых облучали протонами более прицельно, прожили на три месяца дольше своих сородичей из второй группы, что тоже можно считать плюсом. В свою очередь, животные, у которых рецидивов не возникло, прожили около двух лет. Столько в среднем живут здоровые мыши, не страдающие от рака.

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© Пресс-служба МФТИ
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Все это, как считают ученые, свидетельствует в пользу того, что протонотерапия работает более эффективно и быстро, чем обычная радиотерапия, особенно если ограничить ее действие только областью внутри самой опухоли. Кроме того, высокая эффективность действия протонов говорит о том, что лечение можно ограничить двумя или даже одной сессией терапии, если удастся решить проблему с рецидивами. Это снизит ее стоимость для пациентов и поможет спасать жизни больных с раком мозга и другими неоперабельными опухолями, считающиеся сегодня безнадежными.

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