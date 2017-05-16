Новозеландские пингвины вымрут к 2060 году, заявляют экологи

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Знаменитые новозеландские желтоглазые пингвины, самые редчайшие представители семейства пингвиновых, могут полностью исчезнуть к 2060 году, если температура вод мирового океана будет продолжать расти с той же скоростью, что и сегодня, говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

"Если учитывать типичные шансы на выживание взрослых особей, которые были зафиксированы в 2015 году, то наши модели показывают, что желтоглазые пингвины вымрут в Новой Зеландии примерно через 25 лет. Любые крупные потери в их численности сегодня и в ближайшем будущем будут только приближать эту дату", — заявил Стефан Майер (Stefan Mayer) из университета Отаго (Новая Зеландия).

Желтоглазые пингвины (Megadyptes antipodes) являются одними из самых северных и редких видов этих водоплавающих птиц. Они являются прямыми потомками древних гигантских пингвинов высотой в два метра или их близких родичей, живших на Новой Зеландии и на побережье Южной Америки около 15 миллионов лет назад. По этой причине их анатомия, манера поведения и стратегии размножения заметно отличаются от того, как ведут себя другие пингвины.

Как рассказывает Майер, на сегодняшний день насчитывается всего около четырех тысяч особей Megadyptes antipodes, и экологи достаточно давно подозревают, что этот вид птиц может исчезнуть в ближайшее время. Авторы статьи проверили, так ли это, проанализировав данные "переписей населения", которые проводили их коллеги среди колоний новозеландских пингвинов в последние 35 лет.

Используя эти данные, ученые вычислили, как много взрослых особей и птенцов умирало за каждый год наблюдений, как много новых пингвинов рождалось и как долго им удавалось выживать. Эту информацию экологи использовали для создания компьютерной модели популяции всех пингвинов на Новой Зеландии и предсказания того, как ее численность изменится в ближайшие годы.

Результаты этих расчетов были однозначными — Megadyptes antipodes ждет быстрое вымирание, если текущие уровни смертности среди взрослых пингвинов и птенцов сохранятся на высоком уровне.

Главным убийцей новозеландских пингвинов, помимо массовых болезней и происшествий, является климат – глобальное потепление и связанные с ним изменения в характере движения ветров, температуре вод моря, частоте выпадения осадков и прочих погодных явлений. Частые дожди и ослабление ветров, связанные с климатическими изменениями, фактически лишали пингвинов потомства каждый второй год начиная с 2003 года и заканчивая сегодняшним днем.

Сильнее всего на выживание взрослых птиц влияли температуры моря – как полагают ученые, это связано с тем, что потепление мирового океана лишает пингвинов добычи. Поедаемая ими рыба обитает в достаточно холодных регионах Тихого океана, где живет ее источник пищи – донные беспозновочные и глубоководный планактон.

Когда океан теплеет, планктон, беспозвоночные и рыба отступают к югу, в более холодные его части, куда пингвины уже просто не могут доплыть. Кроме того, другие виды рыб, которыми могли бы питаться пингвины, становятся заметно менее плодовитыми в теплой воде, что также может влиять на их выживание и вероятность продолжения рода.

Кроме того, дополнительные проблемы создало то, что за последние 15 лет произошло три крупных эпизода массовой гибели желтоглазых пингвинов в результате их отравления токсинами, источником которых может быть как природа, так и человек. Благодаря этому число потенциальных семейных пор и генетическое разнообразие резко сократились, что негативно повлияло на шансы выживания вида.

Если подобные события повторятся в будущем, то новозеландские пингвины уже в ближайшие десятилетия могут стать первой крупной птицей после дронтов, которая полностью вымрет "на наших глазах". Поэтому ученые предлагают властям Новой Зеландии уже сейчас сформулировать пакет мер, направленных на спасение пингвинов и минимизацию рисков, связанных с деятельностью человека, в том числе выбросами сточных вод, браконьерской охотой и туризмом.