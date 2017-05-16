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РИА Наука
РИА Наука

Досмотр "на бегу" станет реальностью

13:1116.05.2017
01960
© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаДосмотр на бегуДосмотр на бегу
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.  Российские ученые и инженеры из Лаборатории дистанционного зондирования МГТУ имени Н.Э. Баумана разработали уникальную технологию, которая позволяет проверить содержимое карманов пассажиров "на бегу" и в верхней одежде. Разработка не имеет мировых аналогов и потенциально позволит существенно повысить эффективность систем безопасности.

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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Один из ключевых вопросов общественной безопасности сегодня — ее обеспечение на наземном транспорте и во время проведения массовых мероприятий. Досмотр в аэропорту с использованием радиосканеров проходили многие: требуется снять верхнюю одежду, принять неподвижную позу. Если что-то "зазвонило" — применяется ручной досмотр через ощупывание. Все эти операции отнимают время, создают очереди и пробки, раздражают. Такие меры безопасности если и допустимы, то только в авиации. Что, впрочем, позволило значительно поднять безопасность воздушных перевозок. А что делать с метро и другими видами наземного транспорта, где любая, даже 15 секундная задержка, приведет к коллапсу, а рамка металлодетектора, работающая "на проход", представления о том, что несет пассажир под одеждой, не дает?

Российские инженеры разработали технологию, которая позволяет увидеть, что у пассажира под одеждой и в карманах, в движении. Технология основана на комбинированном применении радиолокационной системы и трехмерного оптического сенсора — времяпролетной видеокамеры (time of flight (ToF) camera).

© Фото : Лаборатория дистанционного зондирования МГТУ имени Н.Э. Баумана Радиоизображение макета пистолета под кожаной курткой
© Фото : Лаборатория дистанционного зондирования МГТУ имени Н.Э. Баумана
Радиоизображение макета пистолета под кожаной курткой

Оптический сенсор получает изображение человека и формирует его трехмерный образ в движении. Эти данные используются для формирования радиолокационного изображения. Радиолокационная система одновременно сканирует идущего человека и позволяет "видеть" скрытые предметы под его одеждой. Выбранный диапазон частот позволяет проникать под плотную одежду, включая зимнюю, что недоступно для существующих аэропортных сканеров. Используемое излучение не приносит вреда человеку, так как его мощность чрезвычайно мала – в сто раз меньше, чем у сотового телефона.

© Фото : Лаборатория дистанционного зондирования МГТУ им. Н.Э БауманаЭкспериментальный стенд в лаборатории дистанционного зондирования
© Фото : Лаборатория дистанционного зондирования МГТУ им. Н.Э Баумана
Экспериментальный стенд в лаборатории дистанционного зондирования

За счет совместной программной обработки данных трехмерного оптического сенсора и радиолокационной системы будут получены радиоизображения скрытых под одеждой предметов. Все происходит при естественном движении человека в потоке, специальных поворотов в стороны не требуется: технология рассматривает объект со всех сторон сразу. Анализ изображения происходит также программным способом, при минимальном участии человека на основании заложенных в систему образов.

Станция метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© AFP 2017
Сенатор: в метро нужно совершенствовать систему технического досмотра
Подобная система может быть встроена в детали интерьера или установлена в качестве дополнения к обыкновенным камерам наружного наблюдения. Это даст возможность в случае необходимости осуществлять скрытое сканирование. Другим достоинством системы является ее низкая стоимость по сравнению с существующими аэропортовыми радиосканерами зарубежного производства.
В настоящее время коллективом разработчиков проведены экспериментальные исследования, подтверждающие эффективность предложенной технологии. К концу текущего года ученые планируют создать действующий макет установки, близкий к натурному, который позволит перейти к разработке опытных образцов.

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