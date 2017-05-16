Досмотр "на бегу" станет реальностью

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские ученые и инженеры из Лаборатории дистанционного зондирования МГТУ имени Н.Э. Баумана разработали уникальную технологию, которая позволяет проверить содержимое карманов пассажиров "на бегу" и в верхней одежде. Разработка не имеет мировых аналогов и потенциально позволит существенно повысить эффективность систем безопасности.
Российские инженеры разработали технологию, которая позволяет увидеть, что у пассажира под одеждой и в карманах, в движении. Технология основана на комбинированном применении радиолокационной системы и трехмерного оптического сенсора — времяпролетной видеокамеры (time of flight (ToF) camera).
Оптический сенсор получает изображение человека и формирует его трехмерный образ в движении. Эти данные используются для формирования радиолокационного изображения. Радиолокационная система одновременно сканирует идущего человека и позволяет "видеть" скрытые предметы под его одеждой. Выбранный диапазон частот позволяет проникать под плотную одежду, включая зимнюю, что недоступно для существующих аэропортных сканеров. Используемое излучение не приносит вреда человеку, так как его мощность чрезвычайно мала – в сто раз меньше, чем у сотового телефона.
За счет совместной программной обработки данных трехмерного оптического сенсора и радиолокационной системы будут получены радиоизображения скрытых под одеждой предметов. Все происходит при естественном движении человека в потоке, специальных поворотов в стороны не требуется: технология рассматривает объект со всех сторон сразу. Анализ изображения происходит также программным способом, при минимальном участии человека на основании заложенных в систему образов.
В настоящее время коллективом разработчиков проведены экспериментальные исследования, подтверждающие эффективность предложенной технологии. К концу текущего года ученые планируют создать действующий макет установки, близкий к натурному, который позволит перейти к разработке опытных образцов.