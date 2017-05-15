Эксперт предложил законодательно запретить роботам создавать себе подобных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Человечеству необходимо законодательно закрепить запрет роботам создавать себе подобных, считает член правления Объединения корпоративных юристов Руслан Ибрагимов.

На его взгляд, отдельную отрасль в праве, посвященную взаимоотношениям с роботами, необходимо создавать как можно более оперативно.

"В частности, во взаимодействии с машинами необходимо заложить два принципа: честность — человек всегда должен знать, что он взаимодействует именно с машиной. А также запрет на создание машин машинами без участия человека", — отметил Ибрагимов.

На его взгляд, с точки зрения ближайшего регулирования, машины с искусственным интеллектом целесообразно считать объектами правовых отношений, причем как особый объект в силу его потенциальной опасности.

"В дальнейшем роботы могут признаваться и субъектами права. Но это в более отдаленной перспективе, поскольку такой подход может привести к межвидовой конкуренции человека и робота. К чему надо еще подготовиться, — указал Ибрагимов.

"Право машин может быть отдельной отраслью в праве, ее надо создавать как можно быстрее", — считает член правления ОКЮР.

Эксперт принял участие в конференции ОКЮР "Футурология в юриспруденции", которая проходит в рамках Международного петербургского юридического форума. РИА Новости выступает генеральным информационным агентством форума.