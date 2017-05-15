США
16.0516 мая10:20МСК
USD56.53-0.64
EUR61.84-0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между спермой и материнским инстинктом

20:0015.05.2017
(обновлено: 09:46 16.05.2017)
0300
© Фото : Christi GendronСамец и самка дрозофилы, готовящиеся к спариваниюСамец и самка дрозофилы, готовящиеся к спариванию
© Фото : Christi Gendron

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Попадание спермы в организм мушек-дрозофил включает в них материнский инстинкт и заставляет вести себя агрессивно по отношению к другим самкам, выяснили британские ученые, опубликовавшие результаты крайне необычных опытов в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Любой человек, который сталкивался с медведицей и ее медвежатами, знает, что с ней шутить опасно. Понимание того, что заставляет самок особенно агрессивно защищать свое потомство, может помочь нам понять, какие фундаментальные механизмы управляют половым поведением животных и людей", — комментирует открытие Трейси Чапмэн (Tracey Chapman) из университета Восточной Англии в Норвике (Великобритания).

В последние годы ученые активно интересуются тем, как работает половое поведение животных и как разные гормоны и прочие вещества "включают" и "выключают" инстинкты, отвечающие за заботу о потомстве и реакцию на успешное продолжение рода или провалы. К примеру, в 2013 году биологи выяснили, что постоянные неудачи заставляют самцов мушек-дрозофил в прямом смысле уходить в запой, а два года назад нейрофизиологи выяснили, что окситоцин, гормон счастья, отвечает за включение программы материнства в мозге женщин и даже мужчин.

Плодовая мушка дрозофила
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
Перейти в фотобанк
Лишенные секса самцы дрозофил уходят в запой

Элеанор Бат (Eleanor Bath) из Оксфордского университета (Великобритания) и ее коллеги выяснили, что некоторые подобные реакции "запускаются" в организме будущей матери по воле самца, наблюдая за поведением нескольких групп самцов и самок мушек-дрозофил (Drosophila melanogaster), в разной степени лишенных способности к продолжению рода.

Как рассказывают ученые, их интересовало то, способна ли сперма самца радикальным образом менять поведение самок после их успешного оплодотворения, в том числе делая их особенно агрессивными по отношению к другим мушкам во время добычи еды или поиска места для будущей кладки яиц.

Плодовая мушка дрозофила, архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
Перейти в фотобанк
Ученые: семейная жизнь делает самцов плодовых мушек менее агрессивными

Подобное поведение, по предположению Бат и ее коллег, могло быть запущено как телом самой самки после оплодотворения, так и теми молекулами, которые содержатся в сперме самца и попадают в организм мушки вместе со сперматозоидами и при этом действуют "независимо" от них.

Для проверки этой идеи ученые вырастили несколько новых популяций мушек, у которых были повреждены гены, отвечающие за производство спермы, семенной жидкости или яйцеклеток. Скрещивая этих мушек с нормальными дрозофилами и между собой, ученые наблюдали за различиями в их реакции на спаривание и пытались понять, какая из двух гипотез верна.

Эти опыты показали, что даже бесплодные мушки, спаривавшиеся с полноценными самцами, становились более агрессивными. В свою очередь, бесплодные самцы подобной реакции не вызывали. Оба эти факта, как объясняют исследователи, говорят о том, что программа "материнской агрессии" включается спермой и содержащимися в ней белками, а не организмом самой самки.

Мать и ее пятимесячный ребенок проходят тест на наличие сознания
© Sid Kouider
Ученые открыли, как гормон семейного счастья превращает женщину в маму

Что интересно, эти "секс-белки", как их называют ученые, работают только в том случае, если они попадают в организм самки вместе с половыми клетками. Биологи это связывают с тем, что эти молекулы должны прикрепиться к поверхности сперматозоидов для того, чтобы не распасться при попадании в организм самки. Схожим образом, как считают Бат и ее коллеги, могут включаться и работать и другие программы полового поведения.

Открытие подобной программы у дрозофил ведет к интересному следствию – раньше ученые считали, что агрессивность самок, готовящихся продолжить свой род, была связана с тем, что они тратят большое количество энергии на вынашивание зародыша или откладывание яиц, что вынуждает их вести себя агрессивно для защиты этих "вложений" в будущее своего рода.

Открытие Бат и ее коллег говорит, что это не так, и что агрессией и защитой яиц управляют две разных программы поведения, которые могут управляться совершенно разными регионами мозга. Их открытие, как считают ученые, поможет понять, как вынашивание и выращивание детей могут влиять на психику представительниц слабого пола, и как могут возникать нарушения в "програме материнства".

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена