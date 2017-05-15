Ученые раскрыли необычную связь между спермой и материнским инстинктом

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Попадание спермы в организм мушек-дрозофил включает в них материнский инстинкт и заставляет вести себя агрессивно по отношению к другим самкам, выяснили британские ученые, опубликовавшие результаты крайне необычных опытов в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Любой человек, который сталкивался с медведицей и ее медвежатами, знает, что с ней шутить опасно. Понимание того, что заставляет самок особенно агрессивно защищать свое потомство, может помочь нам понять, какие фундаментальные механизмы управляют половым поведением животных и людей", — комментирует открытие Трейси Чапмэн (Tracey Chapman) из университета Восточной Англии в Норвике (Великобритания).

В последние годы ученые активно интересуются тем, как работает половое поведение животных и как разные гормоны и прочие вещества "включают" и "выключают" инстинкты, отвечающие за заботу о потомстве и реакцию на успешное продолжение рода или провалы. К примеру, в 2013 году биологи выяснили, что постоянные неудачи заставляют самцов мушек-дрозофил в прямом смысле уходить в запой, а два года назад нейрофизиологи выяснили, что окситоцин, гормон счастья, отвечает за включение программы материнства в мозге женщин и даже мужчин.

Элеанор Бат (Eleanor Bath) из Оксфордского университета (Великобритания) и ее коллеги выяснили, что некоторые подобные реакции "запускаются" в организме будущей матери по воле самца, наблюдая за поведением нескольких групп самцов и самок мушек-дрозофил (Drosophila melanogaster), в разной степени лишенных способности к продолжению рода.

Как рассказывают ученые, их интересовало то, способна ли сперма самца радикальным образом менять поведение самок после их успешного оплодотворения, в том числе делая их особенно агрессивными по отношению к другим мушкам во время добычи еды или поиска места для будущей кладки яиц.

Подобное поведение, по предположению Бат и ее коллег, могло быть запущено как телом самой самки после оплодотворения, так и теми молекулами, которые содержатся в сперме самца и попадают в организм мушки вместе со сперматозоидами и при этом действуют "независимо" от них.

Для проверки этой идеи ученые вырастили несколько новых популяций мушек, у которых были повреждены гены, отвечающие за производство спермы, семенной жидкости или яйцеклеток. Скрещивая этих мушек с нормальными дрозофилами и между собой, ученые наблюдали за различиями в их реакции на спаривание и пытались понять, какая из двух гипотез верна.

Эти опыты показали, что даже бесплодные мушки, спаривавшиеся с полноценными самцами, становились более агрессивными. В свою очередь, бесплодные самцы подобной реакции не вызывали. Оба эти факта, как объясняют исследователи, говорят о том, что программа "материнской агрессии" включается спермой и содержащимися в ней белками, а не организмом самой самки.

Что интересно, эти "секс-белки", как их называют ученые, работают только в том случае, если они попадают в организм самки вместе с половыми клетками. Биологи это связывают с тем, что эти молекулы должны прикрепиться к поверхности сперматозоидов для того, чтобы не распасться при попадании в организм самки. Схожим образом, как считают Бат и ее коллеги, могут включаться и работать и другие программы полового поведения.

Открытие подобной программы у дрозофил ведет к интересному следствию – раньше ученые считали, что агрессивность самок, готовящихся продолжить свой род, была связана с тем, что они тратят большое количество энергии на вынашивание зародыша или откладывание яиц, что вынуждает их вести себя агрессивно для защиты этих "вложений" в будущее своего рода.

Открытие Бат и ее коллег говорит, что это не так, и что агрессией и защитой яиц управляют две разных программы поведения, которые могут управляться совершенно разными регионами мозга. Их открытие, как считают ученые, поможет понять, как вынашивание и выращивание детей могут влиять на психику представительниц слабого пола, и как могут возникать нарушения в "програме материнства".