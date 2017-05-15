Судья КС рассказал о будущем роботов в юриспруденции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Роботы не смогут в ближайшем будущем рассматривать уголовные и гражданские дела, поскольку они не способны учесть все детали, в том числе "человеческий фактор", считает судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев.

"Роботы не способны принимать суждения, которые принимает суд. Ведь в суде происходит не только взаимодействие правовых норм, в каких-то случаях большее влияние имеет экономическая или этическая эффективность. Заложить в программу эти взаимоотношения довольно сложно. Плюс должен быть культурный компонент, аналитический анализ — все в миксе приводит к судебному решению" — сказал Гаджиев.

Тем не менее, по его словам, в скором времени роботы будут активно внедряться в юриспруденцию.

Например, рассматривается возможность сделать роботов самостоятельными объектами гражданского права и законодательно закрепить гражданские отношения с участием роботов.

"Признать роботов не грудой металла, а искусственным интеллектом, признать его объектом права — новой вещью. Такой законопроект уже внесен в Госдуму", — сказал Гаджиев, не уточняя авторов проекта.

Судья КС принял участие в научно-практической конференции в рамках Международного петербургского юридического форума.

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