Ученые: Марс родился на месте мифического "Фаэтона" в поясе астероидов

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Данные по химическому и изотопному составу Марса указывают на то, что он родился не в компании Земли, Меркурия и Венеры, а на месте современного главного пояса астероидов, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.

"Мы пытались понять, как Марс мог родиться в той части протопланетного диска, чью материю не успела "съесть" Земля во время своего рождения. Мы пришли к выводу, что это было невозможно, и что Марс должен был сформироваться на большом расстоянии от Солнца, во внутренней части пояса астероидов. Впоследствии, Марс мигрировал на свою текущую орбиту, теряя энергию на выброс своих старых "соседей" в сторону Юпитера", — рассказывает Рамон Брассер (Ramon Brasser) из Технологического института Токио (Япония).

Тайны четвертой планеты

Как сегодня считают ученые, Солнечная система начала формироваться примерно 4,6 миллиарда лет назад в результате гравитационного коллапса гигантского межзвездного молекулярного облака. Большая часть вещества пошла на образование звезды – Солнца, а из остального вещества, не попавшего в центр, сформировался вращающийся протопланетный диск, из которого в дальнейшем возникли планеты, их спутники, астероиды и другие малые тела Солнечной системы.

Ранее считалось, что все планеты сформировались приблизительно на тех орбитах, где они находятся сейчас. Сегодня астрономы считают, что Юпитера и другие планет-гиганты были "скульпторами", чьи миграции в сторону Солнца и в сторону окраин Солнечной системы дирижировали формированием "зародышей" Земли и других каменистых планет и их взаимодействием друг с другом.

Брассер и его коллеги предполагают, что другим космическим "мигрантом" мог выступать Марс, чье существование достаточно давно является загадкой для астрономов.

Дело в том, что масса Марса слишком большая для того, чтобы он мог сформироваться на таком близком расстоянии от Земли фактически в первые дни существования Солнечной системы. Материи протопланетного диска, как сегодня считают планетологи, просто не должно было хватить для того, чтобы обеспечить и Землю, и Марс всеми необходимыми "стройматериалами".

Дополнительной проблемой является то, что Марс не похож на Венеру, Землю и Луну по своему изотопному составу – его материя гораздо больше похожа на первичный материал Солнечной системы, чем недра нашей планеты или ее спутника.

Сын Солнца

Проанализировав эти химические различия, команда Брассера попыталась найти источник материи, из которой был "слеплен" Марс, если он родился не во внутренней части протопланетного диска, вместе с Землей и ее "соседками", а в каком-то другом месте. Он, как показали первые данные по долям кремния-30, ванадия-51 и других редких изотопов, находился в более холодной и далекой части Солнечной системы.

Используя эти данные, астрономы попытались определить положение "новорожденного" Марса на карте Солнечной системы, используя компьютерную модель ее эволюции. Как показали эти расчеты, красная планета родилась не на своей текущей орбите, а там, где предположительно должна была существовать мифическая планета Фаэтон.

Она, как считали астрономы 18 и 19 века, существовала между современными орбитами Марса и Юпитера и была разрушена в далеком прошлом, превратившись в современный главный пояс астероидов. На самом деле, по мнению Брассера и его коллег, она сбежала оттуда.

Марс, как показывают эти расчеты, действительно сформировался достаточно рано – около 10 миллионов лет назад, и покинул пояс астероидов примерно через 120 миллионов лет после рождения Солнца. Причиной этого были гравитационные взаимодействия между Марсом, крупными протопланетными телами в поясе астероидов и Юпитером. Они заставляли красную планету терять энергию, которую она тратила на "катапультирование" своих меньших собратьев за пределы Солнечной системы.

Проверить эту идею, как надеется ученый, можно будет после появления новых данных по химическому составу древнейших пород Марса, а также при помощи более детальных моделей Солнечной системы, в которых распределение разных типов первичной материи – энстатитовых и обыкновенных хондритов – было бы совершенно иным.