НАСА официально отложило запуск корабля для полета на Марс

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. "Высокая стоимость" и непредвиденные сложности при разработке отодвинули первый полет челнока Orion в путешествие вокруг Луны на 2019 год и заставили НАСА отказаться от планов по отправке астронавтов на его борту, сообщает пресс-служба космического агентства США.

"В принципе, подобный полет был технически возможен, но на сегодня он не выглядит оправданным. Вдобавок, его осуществление потребует много времени и вывело бы проект за рамки бюджета, в которых мы стараемся удерживать себя", — заявил Уильям Герстенмайер (William Gerstenmeier), руководитель Дирекции пилотируемых полетов в НАСА.

Многоразовый космический корабль Orion разрабатывается сегодня в США в качестве основного инструмента для возвращения астронавтов в космос после свертывания программы "Шаттл" в 2011 году. Главная задача, которую должен реализовать Orion – повторный визит США на поверхность Луны, а также полет на Марс.

Второй половиной этих планов является тяжелая ракета-носитель SLS, которая должна вывести Orion во второй космический полет в сентябре 2018 года, когда новый корабль НАСА, в соответствии с планами космического агентства, отправится в полет вокруг Луны. Пока в НАСА не решили, будет ли в этот момент присутствовать экипаж на борту капсулы, однако в феврале этого года представители агентства заявляли, что такая возможность не исключается.

В середине апреля Пол Мартин (Paul Martin), главный инспектор НАСА, заявил о том, что Orion вряд ли будет отправлен в космос в намеченное время из-за "финансовых и технических проблем" в реализации программы, которые не удастся ликвидировать в рамках текущего бюджета проекта.

Дирекция пилотируемых полетов в НАСА согласилась с этой оценкой и приняла решение перенести время первого полета Orion на 2019 год, и отказалась от планов по отправке астронавтов в полет вокруг Луны на его борту, о желании осуществления которых неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп.

По словам Герстенмайера, решение об отказе от этой идеи и задержке по запуску "тандема" SLS и Orion было принято при участии и согласии Белого Дома. Как отмечает чиновник НАСА, второй полет челнока, намеченный ранее на август 2021 года, вероятно, будет тоже перенесен на более позднюю дату.

Когда именно состоится первый полет Orion в 2019 году, специалисты НАСА пока не знают. Точная дата отправки челнока в космос будет выбрана, как отметил руководитель Дирекции пилотируемых полетов, через несколько месяцев. Все эти задержки, как считают представители агентства, не повлияют на реализацию долгосрочных планов НАСА по отправки человека на Марс, что должно произойти в середине 2030 годов.