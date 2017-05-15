Геологи заявляют о скором извержении вулкана у Неаполя

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Вулканы на Флегрейских полях в окрестностях Неаполя могут извергнуться в ближайшее время, на что указывает накопление тектонического напряжения и деформация пород в жерле бывшего супервулкана, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Проследив за формированием трещин и сдвигами пород на Флегрейских полях, мы полагаем, что сейчас этот вулкан достиг критической фазы, и дальнейшее повышение активности сделает вероятность извержения достаточно большой. Крайне важно, чтобы местные власти были готовы к подобному ходу событий", — заявил Кристофер Килберн (Christopher Kilburn) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

За время существования человеческой цивилизации произошло семь достаточно крупных извержений, одно из которых, взрыв горы Тамбора в 1815 году, уничтожило 71 тысячу человек и привело к заметному похолоданию климата и серии неурожая и голода в целом ряде стран по всей Земле.

Другое крупное извержение, записи о котором стали первыми в истории человечества, произошло в 1538 году в окрестностях Неаполя, на так называемых Флегрейских полях. Эти поля представляют собой жерло крупного супервулкана, извержения которого в прошлом не уступали в силе Тамборе и могли послужить, как сегодня считают геологи, причиной вымирания неандертальцев в Европе примерно 50 тысяч лет назад.

Килберн и его коллеги уже несколько лет наблюдают за состоянием Флегрейских полей, чья активность заметно повысилась в последнее время. Как показали прошлогодние замеры, высота некоторых регионов вулкана растет со скоростью примерно в 3 сантиметра в месяц, что указывает на формирование магматической камеры под Флегрейскими полями. В декабре 2016 года власти Италии серьезно задумались об эвакуации близлежащих населенных пунктов из-за чрезмерно высокой активности вулкана.

Британские и итальянские геологи заявляют, что подобные опасения были вполне обоснованы, просчитав скорость накопления магмы в недрах Флегрейских полей в последнюю половину века и обнаружив, где находится источник сейсмических толчков и деформаций.

Как объясняют ученые, многие геологические и тектонические процессы можно представить себе как бассейн с входящей и исходящей трубой. В роли первой выступают все источники сейсмического напряжения, в том числе и потоки лавы, поднимающиеся из глубин Земли, а второй – слабые толчки, мини-извержения и прочие способы "безопасного" избавления от этой энергии. Если напряжение высвобождается недостаточно быстро, то оно постепенно накапливается, что в будущем может привести к мощному извержению или землетрясению.

В районе Неаполя, как показывают замеры Килберна и его коллег, это напряжение накапливается с начала 1950 годов, и к сегодняшнему дню под Флегрейскими полями накопилось достаточное количество магмы для того, чтобы возникло мощнейшее извержение, если она пробьется наружу.

В последние несколько месяцев, по словам геологов, лава поднялась до отметки в 3 километра от поверхности Земли. Как быстро она преодолеет это расстояние и то, остановит ли она свое движение на этот раз, ученые пока не знают, однако вероятность возникновения извержения сегодня является максимально высокой за последние несколько сотен лет.По этой причине геологи советуют властям Неаполя "быть готовыми" к более серьезным последствиям, чем серия мощных толчков, обычно сопровождавших рост Флегрейских полей в прошлом.