США
15.0515 мая11:36МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые измерили, как сильно меняется личность пьяного человека

10:4715.05.2017
029745
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПитейные заведения МосквыПитейные заведения Москвы
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Личные качества и поведение подвыпивших людей меняется не так сильно, как принято считать, заявляют психологи, проследившие за поведением несколько десятков любителей спиртного и опубликовавшие свои выводы в журнале Clinical Psychological Science.

"Мы были удивлены тем, что представления подвыпивших людей и окружающих  о том, как поменялось их поведение, столь сильно различаются. Участники наших опытов думали, что поменялись все пять ключевых параметров их личности, но наблюдатели говорили только о том, что изменилась лишь степень их экстраверсии", — рассказывает Рэйчел Виноград (Rachel Winograd) из университета штата Миссури в Сент-Луисе (США).

Подвыпившие люди часто не помнят, что происходило с ними во время застолья и после него, и считают, что их поведение сильно меняется после того, как они пьянеют. В целом, эту точку зрения никто не оспаривает, в том числе и потому, что многие ДТП и бытовые происшествия и преступления происходят в результате злоупотребления алкоголем.

Пьянство
© Fotolia / line-of-sight
Ученые нашли мутацию, делающую человека агрессивным при опьянении

Виноград и ее коллеги решили проверить, действительно ли алкоголь так сильно меняет личность человека, что он фактически становится совершенно иным индивидом, кардинально отличающимся от его трезвой "версии". Для этого ученые собрали группу из 156 добровольцев, согласившихся напиться ради науки в компании друзей и единомышленников, и пригласили всех их в "бар" – специально переоборудованную для этих целей лабораторию.

Попав в эту "рюмочную", половина участников эксперимента получила возможность сильно напиться, а другие добровольцы должны были следить за ними и внимательно следить за тем, как менялось поведение их пьющих "коллег". При этом сами  выпивающие должны были делать то же самое и записывать все свои ощущения и представления о том, как меняется их собственная личность и поведение.

Алкоголь. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
Ученые выяснили, что превращает человека в алкоголика

Сравнив наблюдения пьющих и трезвых друзей, хорошо знавших друг друга, ученые попытались понять, действительно ли поведение подвыпивших людей меняется заметным для окружающих образом, или все эти изменения остаются внутри головы самих пьющих.

Как и ожидали Виноград и ее коллеги, пьяные люди действительно считали, что их поведение сильно поменялось – они думали, что они становились менее ответственными, открытыми для новых впечатлений, менее подверженными смене настроения и более экстравертными.

Наблюдатели, тем не менее, замечали лишь последнее – им казалось, что их подвыпившие друзья становились более настойчивыми в спорах,  общительными и активными, а остальные изменения оставались для них фактически незаметными. Соответственно, можно говорить о том, что "пьяная личность" не сильно отличается от того, как ведет себя ее обладатель в трезвом виде.

Ученые изучают структуру катализатора, превращающего СО2 в спирт
© Фото : ORNL
Ученые создали наноматериал, вырабатывающий спирт из воздуха

Тем не менее, как считает Виноград, пьяные люди все же не ошибались – изменения действительно могли быть большими и заметными для самих подвыпивших, но они, за исключением экстраверсии, самой "видимой" части личности для внешнего наблюдателя, оставались незаметными для их друзей.
В ближайшее время ученые планируют повторить подобные наблюдения в настоящих барах для того, чтобы перепроверить результаты эксперимента и понять, не повлияла ли лабораторная обстановка на его итоги.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена