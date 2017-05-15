Ученые измерили, как сильно меняется личность пьяного человека

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Личные качества и поведение подвыпивших людей меняется не так сильно, как принято считать, заявляют психологи, проследившие за поведением несколько десятков любителей спиртного и опубликовавшие свои выводы в журнале Clinical Psychological Science.

"Мы были удивлены тем, что представления подвыпивших людей и окружающих о том, как поменялось их поведение, столь сильно различаются. Участники наших опытов думали, что поменялись все пять ключевых параметров их личности, но наблюдатели говорили только о том, что изменилась лишь степень их экстраверсии", — рассказывает Рэйчел Виноград (Rachel Winograd) из университета штата Миссури в Сент-Луисе (США).

Подвыпившие люди часто не помнят, что происходило с ними во время застолья и после него, и считают, что их поведение сильно меняется после того, как они пьянеют. В целом, эту точку зрения никто не оспаривает, в том числе и потому, что многие ДТП и бытовые происшествия и преступления происходят в результате злоупотребления алкоголем.

Виноград и ее коллеги решили проверить, действительно ли алкоголь так сильно меняет личность человека, что он фактически становится совершенно иным индивидом, кардинально отличающимся от его трезвой "версии". Для этого ученые собрали группу из 156 добровольцев, согласившихся напиться ради науки в компании друзей и единомышленников, и пригласили всех их в "бар" – специально переоборудованную для этих целей лабораторию.

Попав в эту "рюмочную", половина участников эксперимента получила возможность сильно напиться, а другие добровольцы должны были следить за ними и внимательно следить за тем, как менялось поведение их пьющих "коллег". При этом сами выпивающие должны были делать то же самое и записывать все свои ощущения и представления о том, как меняется их собственная личность и поведение.

Сравнив наблюдения пьющих и трезвых друзей, хорошо знавших друг друга, ученые попытались понять, действительно ли поведение подвыпивших людей меняется заметным для окружающих образом, или все эти изменения остаются внутри головы самих пьющих.

Как и ожидали Виноград и ее коллеги, пьяные люди действительно считали, что их поведение сильно поменялось – они думали, что они становились менее ответственными, открытыми для новых впечатлений, менее подверженными смене настроения и более экстравертными.

Наблюдатели, тем не менее, замечали лишь последнее – им казалось, что их подвыпившие друзья становились более настойчивыми в спорах, общительными и активными, а остальные изменения оставались для них фактически незаметными. Соответственно, можно говорить о том, что "пьяная личность" не сильно отличается от того, как ведет себя ее обладатель в трезвом виде.

Тем не менее, как считает Виноград, пьяные люди все же не ошибались – изменения действительно могли быть большими и заметными для самих подвыпивших, но они, за исключением экстраверсии, самой "видимой" части личности для внешнего наблюдателя, оставались незаметными для их друзей.

В ближайшее время ученые планируют повторить подобные наблюдения в настоящих барах для того, чтобы перепроверить результаты эксперимента и понять, не повлияла ли лабораторная обстановка на его итоги.