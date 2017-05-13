Археологи нашли 17 мумий в подземной гробнице в центральном Египте

КАИР, 13 мая — РИА Новости. Египетские археологи обнаружили 17 мумий в подземной усыпальнице в местечке Туна-эль-Габаль провинции Минья в центральной части Египта, сообщает в субботу издание "Аль-Ахрам" со ссылкой на ученых.

"Впервые в центральном Египте обнаружено захоронение с таким числом мумий. Это может указывать на то, что существуют еще большие захоронения", — сказал журналистам руководитель археологической миссии Салах аль-Хули.

Он добавил, что, судя по всему, ранее усыпальница уже вскрывалась грабителями, однако затруднился назвать время, когда это произошло.

Само захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта.

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