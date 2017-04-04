Древние животные и тайные комнаты: что нашли археологи с начала года

Археологи регулярно находят по всему миру артефакты, которые помогают нам узнать что-то о прошлом человеческой цивилизации и нашей планеты. Так, недавно ученые обнаружили янтарь, в котором сохранились капли крови древних приматов, живших примерно 20-30 миллионов лет назад. Другие находки археологов, сделанные в этом году — в подборке РИА Новости.