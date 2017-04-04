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РИА Наука
РИА Наука

Найдена кровь "кузенов" предков человека возрастом в 30 миллионов лет

11:5704.04.2017
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Древний клещ, в котором сохранились капли крови древнейших приматов
© George Poinar, Jr. // Oregon State University

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Археологи нашли уникальный кусочек янтаря, в котором сохранились капли крови и паразиты древних приматов, живших в тропических регионах Земли примерно 20-30 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в Journal of Medical Entomology.

"Две небольших дырочки в теле клеща говорят нам о том, что кто-то выдрал его из тела млекопитающего, кровью которого питался паразит, и немедленно выбросил его, в результате чего клещ попал в твердеющую смолу растения. Подобное поведение соответствует тому, как ведут себя обезьяны, которые, как мы знаем, жили в то время на территории будущей Доминиканы. Окаменевшие клетки крови и одноклеточные паразиты-бабезии в них являются уникальной исторической находкой для нас", — рассказывает Джордж Пойнар (George Poinar) из университета штата Орегон в Корваллисе (США).

Пойнар и его коллеги уже несколько лет пытаются найти следы доисторического прошлого Земли в кусочках янтаря, сформировавшихся миллионы лет назад. К примеру, в начале 2015 года им удалось найти в кусочке янтаря галлюциногенный гриб-спорынью, оказавшийся ровесником первых динозавров и первых цветковых растений, а в начале прошлого года – цветок, проведший в янтаре 15 миллионов лет, а также чумную бактерию возрастом в 20 миллионов лет.

Малярийный комар, найденный в янтаре времен мелового периода
© Фото: George Poinar, Jr. / Oregon State University
Ученые: динозавров мог погубить не астероид, а эпидемия малярии

Изучая те же образцы янтаря, где был найден цветок и чумные бактерии, сформировавшиеся на острове Гаити примерно 15-20 миллионов лет назад, Пойнару и его коллегам опять улыбнулась удача – им удалось найти первые "живые" клетки древних млекопитающих, одних из первых приматов, и их паразитов, живших снаружи и внутри их тела.

Как рассказывает Пойнар, это открытие в очередной раз продемонстрировало, что отношения между многими видами животных, в том числе и людьми, и различными паразитами тянутся на многие десятки миллионов лет в глубину истории жизни на Земле.

Блоха, застрявшая в янтаре 20-35 миллионов лет назад
© Фото: George Poinar, Jr., courtesy of Oregon State University
Ученые нашли внутри янтаря чумную бактерию возрастом в 20 млн лет

По его словам, открытие этих кусочков янтаря и капель крови в них подтвердило, что иксодовые клещи из рода Amblyomma паразитируют на приматах уже как минимум 20-30 миллионов лет, и являются основными переносчиками ряда болезней и других паразитов столь же долгое время.

Обезьяны, очищавшие тела друг друга от клещей, были заражены, как объясняет ученый, бабезиями – одноклеточными паразитами, возбудителями так называемой "техасской лихорадки". По своим симптомам эта болезнь похожа на малярию, но она поражает не только людей и приматов, но и крупный рогатый скот. Как и малярия, заражение бабезиями может привести к смерти человека, если его не лечить.

"Те организмы, которые мы иногда находим в янтаре, могут раскрыть столь много нового и интересного об эволюции и истории болезней, с которыми мы сражаемся сегодня. Этот паразит, к примеру, появился за многие миллионы лет до того, как появились первые люди, и он эволюционировал вместе с приматами и другими животными", — продолжает Пойнар.

Ископаемый цветок Strychnos electri
© Фото: George Poinar
Ученые: вымерший цветок провел в янтаре 15 миллионов лет

Изучение этих кусочков янтаря, образцов крови в них и паразитов, как надеется ученый, поможет нам понять, когда возникли бабезии и другие одноклеточные паразиты, какую роль они играли в эволюции человечества и можно ли использовать эти сведения для борьбы с ними сегодня.

© George Poinar, Jr. // Oregon State University
Красные кровяные клетки древних приматов
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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ирина Горскова
Это были укры!
12:22
04.04.2017
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