Астронавты НАСА Уитсон и Фишер начали выход в открытый космос с задержкой

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские члены экипажа Международной космической станции (МКС) астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер в пятницу после задержки, связанной с проблемой экипировки Фишера, начали выход в открытый космос для технического обслуживания орбитальной станции.
Планировалось, что астронавты проведут в открытом космосе около 6,5 часов, однако в последний момент время одного из астронавтов было сокращено из-за разницы в "зарядах батарей скафандров". Как сообщили в НАСА, это 200-й выход в открытый космос для экипажа МКС.
В ходе работ на внешней поверхности станции астронавтам предстоит заменить бортовой блок с электронной аппаратурой, зачехлить стыковочный адаптер, установить камеру высокого разрешения и беспроводные антенны.
Для командира экипажа Уитсон это девятый выход в открытый космос в карьере, а для бортинженера Фишера — первый.
Ранее выход в открытый космос был запланирован на апрель, но был перенесен из-за того, что часть необходимого оборудования ждала отправки с Земли на космическую станцию.