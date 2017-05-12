Астронавты НАСА Уитсон и Фишер начали выход в открытый космос с задержкой

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американские члены экипажа Международной космической станции (МКС) астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер в пятницу после задержки, связанной с проблемой экипировки Фишера, начали выход в открытый космос для технического обслуживания орбитальной станции.

Как сообщило НАСА, астронавты вышли на внешнюю поверхность МКС в 16.08 мск, то есть часом позже запланированного. Заминка произошла из-за проблемы с экипировкой, обнаруженной в ходе последних приготовлений. Представитель НАСА в ходе трансляции подготовки к выходу в космос заявил, что произошла небольшая утечка воды из рукава, с помощью которого к астронавтам подается вода, энергия, осуществляется охлаждение, прежде чем они выходят в космос. Сам скафандр Фишера был в порядке, однако неисправный элемент необходимо было заменить.

Планировалось, что астронавты проведут в открытом космосе около 6,5 часов, однако в последний момент время одного из астронавтов было сокращено из-за разницы в "зарядах батарей скафандров". Как сообщили в НАСА, это 200-й выход в открытый космос для экипажа МКС.

В ходе работ на внешней поверхности станции астронавтам предстоит заменить бортовой блок с электронной аппаратурой, зачехлить стыковочный адаптер, установить камеру высокого разрешения и беспроводные антенны.

Для командира экипажа Уитсон это девятый выход в открытый космос в карьере, а для бортинженера Фишера — первый.

Ранее выход в открытый космос был запланирован на апрель, но был перенесен из-за того, что часть необходимого оборудования ждала отправки с Земли на космическую станцию.