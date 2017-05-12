Прямая трансляция: Пегги Уитсон и Джек Фишер выходят в открытый космос

Астронавтам предстоит заменить бортовой блок с электронной аппаратурой, зачехлить стыковочный адаптер, установить камеру высокого разрешения и беспроводные антенны. Для командира экипажа Пегги Уитсон это будет уже девятый выход в открытый космос. Бортинженер Джек Фишер окажется в открытом космосе впервые.Планируется, что астронавты будут находиться в открытом космосе около 6,5 часов.

Пегги Уитсон — рекордсмен по пребыванию на орбите и в открытом космосе среди женщин-астронавтов. Суммарное время пребывания на орбите — 377 суток, что является абсолютным рекордом по длительности работы в космосе среди женщин. Выполнила восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 53 часов и 22 минуты.

Джек Фишер — американский астронавт и военный летчик. Стартовал 20 апреля 2017 года в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе МКС-51/52основных космических экспедиций.



