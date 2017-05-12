Разработка российских ученых поможет нормализовать сон при стрессе

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские ученые и инженеры разработали прибор, способный нормализовать сон при стрессе. Он поможет, прежде всего, тем, у кого не получается полноценно выспаться, кто даже после сна чувствует себя усталым и разбитым.

Многочисленные медицинские исследования показывают, что мозг во время сна не бездействует, а проявляет иную активность, чем при бодрствовании. Во время сна сортируется и упорядочивается информация, полученная за день, происходит восстановление функций организма. Эта активность циклична и имеет 2 фазы – медленного и быстрого сна. На то, как человек отдохнет, насколько выспавшимся он будет себя чувствовать, влияет медленный сон, вернее, его 4 стадия – глубокий сон или дельта-сон. При его нарушении или отсутствии человек просыпается разбитым. Для восстановления нормального течения сна медиками применяются различные методы, как медикаментозные, так и технические, принципы и эффективность которых различны.Примененная Российскими физиками и нейрофизиологами и технология микротоковой стимуляции аналогов в мире не имеет. В основе технологии устройства — многолетние исследования ученых нейрофизиологов и инженеров из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН, МФТИ.

Группой ученых, выходцев из ИРЭ РАН, проводились научные изыскания по оценке состояния человека и контроля процесса засыпания. В ходе исследований ученые выяснили, что очень слабыми импульсными токами, которые не ощущаются человеком ни при каких условиях, можно скорректировать активность мозга и восстановить естественное природное течение дельта-сна. Для этого необходимо воздействовать сверхмалыми токами (миллиардные и миллионные доли ампера) на зоны в районе ладони. В лабораторных условиях воздействие производилось электродами стационарного аппарата, которые крепились к руке.

© Фото : Нейроком Прототип аппарата "Соня" © Фото : Нейроком Прототип аппарата "Соня"

"Приборы, которые корректируют сон, существуют, но в них заложены другие принципы и применяется более сильное электрическое или магнитное воздействие, – подчеркивает один из разработчиков аппарата доктор технических наук Валерий Дементиенко. Физиологи и раньше знали о возможности корректировки сна различными методами воздействия, но никто не думал попробовать именно этот способ. Мы попробовали и у нас получилось, эффект подтвердился при первом же испытании".

Аппарат "Соня" — это прибор индивидуального пользования, похожий на наручные часы. На корпусе размещены пластины-электроды, которые прижимаются к ладони и воздействуют на необходимые зоны. Так как токи используются минимальные, прибор работает от обычной часовой батарейки.

Говоря об эффективности прибора, Валерий Дементиенко подчеркивает, что он поможет тем, у кого нарушение сна связано с внешними факторами: стресс, кратковременное переживание, изменение часового пояса. Прибор бесполезен для тех людей, чьи проблемы со сном вызваны психофизиологическими нарушениями, имеют хронический характер, и требуется полноценное лечение этих нарушений.

Также прибор не поможет решить проблему засыпания. Над разработкой и созданием технологии засыпания и регулирования сна ученые работать уже начали, но с учетом прохождения всех исследований и административных процедур на ее практическую реализацию уйдет не менее 3 лет.Разработчики отмечают, что в настоящее пройдены испытания и экспертиза прибора, которые подтвердили безопасность для человека его применения с технической точки зрения. Сейчас ожидается разрешение от Минздрава на проведение клинических испытаний, которые должны подтвердить официально эффективность прибора и безопасность медицинского использования. По оценкам разработчиков этот процесс займет не менее 3 месяцев. Ожидается, что к сентябрю текущего года прибор может появиться на аптечных полках. Его цена предварительно составит 8-9 тысяч рублей.