Разработка российских ученых поможет нормализовать сон при стрессе

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские ученые и инженеры разработали прибор, способный нормализовать сон при стрессе. Он поможет, прежде всего, тем, у кого не получается полноценно выспаться, кто даже после сна чувствует себя усталым и разбитым.
Группой ученых, выходцев из ИРЭ РАН, проводились научные изыскания по оценке состояния человека и контроля процесса засыпания. В ходе исследований ученые выяснили, что очень слабыми импульсными токами, которые не ощущаются человеком ни при каких условиях, можно скорректировать активность мозга и восстановить естественное природное течение дельта-сна. Для этого необходимо воздействовать сверхмалыми токами (миллиардные и миллионные доли ампера) на зоны в районе ладони. В лабораторных условиях воздействие производилось электродами стационарного аппарата, которые крепились к руке.
"Приборы, которые корректируют сон, существуют, но в них заложены другие принципы и применяется более сильное электрическое или магнитное воздействие, – подчеркивает один из разработчиков аппарата доктор технических наук Валерий Дементиенко. Физиологи и раньше знали о возможности корректировки сна различными методами воздействия, но никто не думал попробовать именно этот способ. Мы попробовали и у нас получилось, эффект подтвердился при первом же испытании".
Говоря об эффективности прибора, Валерий Дементиенко подчеркивает, что он поможет тем, у кого нарушение сна связано с внешними факторами: стресс, кратковременное переживание, изменение часового пояса. Прибор бесполезен для тех людей, чьи проблемы со сном вызваны психофизиологическими нарушениями, имеют хронический характер, и требуется полноценное лечение этих нарушений.
Разработчики отмечают, что в настоящее пройдены испытания и экспертиза прибора, которые подтвердили безопасность для человека его применения с технической точки зрения. Сейчас ожидается разрешение от Минздрава на проведение клинических испытаний, которые должны подтвердить официально эффективность прибора и безопасность медицинского использования. По оценкам разработчиков этот процесс займет не менее 3 месяцев. Ожидается, что к сентябрю текущего года прибор может появиться на аптечных полках. Его цена предварительно составит 8-9 тысяч рублей.