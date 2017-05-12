У кошек бывает аллергия на хозяина

МОСКВА. 12 мая – РИА Новости, Анна Урманцева. Все понимают, как это ужасно: завести котенка, а потом понять, что у тебя на него аллергия. Но мало, кто знает, что ситуация может быть абсолютно зеркальной. Маленький котенок попадает в семью любящих его хозяев, а потом начинает расчесывать кожу до крови. И в результате длинной диагностической цепочки выясняется: аллергия на частички кожи хозяев.

В случае аллергии на кошек, человек реагирует также именно на эпителий. Не на шерсть, как это принято считать, а на белок, который содержится в омертвевших частичках кожи, в моче и секрете сальных желез этих животных.Так и в зеркальной ситуации: кошки могут не переносить белок конкретного человека.В последнее время количество людей и животных с аллергией повышается, — как говорят врачи: виновата экологическая обстановка и количество вредных примесей в еде. Лечение также одинаковое: убрать аллерген, а если это невозможно, применять гормоны или антигистаминные. В случае кошек путь до правильного диагноза, а в результате и правильного лечения, — еще более долгий.

Вначале обычно допускают самый распространенный вариант — пищевую аллергию, пробуя поменять диету. Однако, по последним данным, пищевая аллергия составляет всего лишь около 10% от всех кошачьих аллергий. Потом идет второй вариант: диагностируют аллергическую реакцию на слюну блох, назначая тщательные обработки от паразитов. Если в результате всех этих мероприятий зуд и расчесы не прекращаются, — ставят атопический дерматит, пробуя убрать аллерген методом "научного тыка" (к сожалению, достоверных анализов, подтверждающих или исключающих аллергию у кошек, на сегодняшний день не существует. Некоторые лаборатории проводят аллерготесты, но вероятность ошибок в них слишком велика).

Так, в некоторых случаях, ветеринары с удивлением отмечали, что смена хозяина приводила к полному излечению. Гипотеза получила свое подтверждение и в лаборатории: предъявление аллергена, — а данном случае, вещей хозяина, которые содержат частички его кожи, — несколько раз вызывала повторные аллергические реакции у кошек.