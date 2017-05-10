Астрономы выяснили, когда черные дыры закутываются в "шубу"

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Процесс слияния галактик заставляет сверхмассивные черные дыры в их центрах "скрываться" от всего остального мира, окружая себя плотным коконом из пыли, который не проникают даже их мощные выбросы света и частиц высокой энергии, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Чем ближе слияние к завершению, тем толще будет эта шуба. Сверхмассивные черные дыры растут со сверхвысокой скоростью во время подобных слияний. Те данные, которые мы собрали в ходе этих наблюдений, помогут нам приблизиться к раскрытию загадки того, как влияют друг на друга галактики и черные дыры", — рассказывает Клаудио Риччи (Claudio Ricci) из Католического университета Чили в Сантьяго.

Считается, что в центре большинства крупных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра. Причины образования этих объектов пока не совсем ясны. Наблюдения за искривлением пространства вокруг них позволяют говорить о том, что типичная масса сверхмассивных черных дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.

Астрономы изучают подобные объекты уже несколько десятилетий, наблюдая за ними в радиоволновом и рентгеновском диапазонах. Наблюдения за подобными "тяжеловесами" затруднены тем, что они нередко скрываются от нашего взора под толстой "шубой" из пыли и газа, окружающей ядра галактик.

Как рассказывает Риччи, то, как эта "шуба" исчезает и появляется, сегодня является предметом ожесточенных споров среди астрономов. По его словам, сегодня многие ученые считают, что пыль и газ из подобного "кокона" является основным источником пищи для черных дыр, помогающим им расти очень быстро, однако пока никому не удавалось доказать, что это так, и понять, откуда берется эта пыль.

© National Astronomical Observatory of Japan Астрономы НАСА выяснили, что слияния галактик заставляют черные дыры одеваться в пылевую "шубу" © National Astronomical Observatory of Japan Астрономы НАСА выяснили, что слияния галактик заставляют черные дыры одеваться в пылевую "шубу"

Проблема заключается в том, что пыль, звезды и другие объекты могут находиться на орбите черной дыры очень продолжительное время, не падая в нее, что должно ограничивать ее аппетиты и скорость роста. Тем не менее, многие черные дыры в центрах галактик, судя по яркости их выбросов, растут с очень высокой скоростью, каким то образом поглощая эту пыль. Возникает вопрос – что может толкать эту пыль в сторону черной дыры?

Риччи и его коллеги сделали первый шаг к раскрытию этой тайны, проследив за несколькими десятками сливающихся галактик при помощи орбитального телескопа NuSTAR и нескольких других рентгеновских обсерваторий НАСА и ЕКА.

Эти наблюдения раскрыли интересную закономерность – чем ближе были галактики к полному слиянию, тем больше пыли присутствовало в окрестностях черной дыры. Во многих случаях пыли и газа было так много, что выбросы черных дыр оказывались полностью закрытыми для нас, и были видны только в жесткой части рентгеновского спектра, в которой пыль является "прозрачной".

Как полагают ученые, формирование подобных пылевых коконов вокруг сливающихся черных дыр было связано с тем, что их гравитационные взаимодействия "тормозят" пыль и заставляют ее "падать" в сторону центра будущей единой галактики. В это время, как считают Риччи и его коллеги, черные дыры могут набирать большую часть своей массы.

Что интересно, открытие подобных пылевых "коконов" противоречит популярной на сегодняшний день теории о том, что сливающиеся черные дыры окружает толстый "бублик" из газа и пыли, периодически закрывающий их от нашего взора. Если результаты наблюдений Риччи и его коллег подтвердятся, то тогда астрофизикам придется пересмотреть общепринятые теории эволюции галактик и переоценить роль сверхмассивных черных дыр в их жизни.