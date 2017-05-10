США
10.0510 мая19:21МСК
USD58.08-0.46
EUR63.26-0.98
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы выяснили, когда черные дыры закутываются в "шубу"

18:4710.05.2017
04890
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаЧерные дыры покрываются шубой из пыли во время слияний галактикЧерные дыры покрываются шубой из пыли во время слияний галактик
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Процесс слияния галактик заставляет сверхмассивные черные дыры в их центрах "скрываться" от всего остального мира, окружая себя плотным коконом из пыли, который не проникают даже их мощные выбросы света и частиц высокой энергии, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Чем ближе слияние к завершению, тем толще будет эта шуба. Сверхмассивные черные дыры растут со сверхвысокой скоростью во время подобных слияний. Те данные, которые мы собрали в ходе этих наблюдений, помогут нам приблизиться к раскрытию загадки того, как влияют друг на друга галактики и черные дыры", — рассказывает Клаудио Риччи (Claudio Ricci) из Католического университета Чили в Сантьяго.

Считается, что в центре большинства крупных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра. Причины образования этих объектов пока не совсем ясны. Наблюдения за искривлением пространства вокруг них позволяют говорить о том, что типичная масса сверхмассивных черных дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца.

Траектории звезд и облака газа (красная линия) в окрестностях черной дыры
© ESO
Астрономы получили снимки облака, пережившего встречу с черной дырой

Астрономы изучают подобные объекты уже несколько десятилетий, наблюдая за ними в радиоволновом и рентгеновском диапазонах. Наблюдения за подобными "тяжеловесами" затруднены тем, что они нередко скрываются от нашего взора под толстой "шубой" из пыли и газа, окружающей ядра галактик.

Как рассказывает Риччи, то, как эта "шуба" исчезает и появляется, сегодня является предметом ожесточенных споров среди астрономов. По его словам, сегодня многие ученые считают, что пыль и газ из подобного "кокона" является основным источником пищи для черных дыр, помогающим им расти очень быстро, однако пока никому не удавалось доказать, что это так, и понять, откуда берется эта пыль.

© National Astronomical Observatory of JapanАстрономы НАСА выяснили, что слияния галактик заставляют черные дыры одеваться в пылевую "шубу"
© National Astronomical Observatory of Japan
Астрономы НАСА выяснили, что слияния галактик заставляют черные дыры одеваться в пылевую "шубу"

Проблема заключается в том, что пыль, звезды и другие объекты могут находиться на орбите черной дыры очень продолжительное время, не падая в нее, что должно ограничивать ее аппетиты и скорость роста. Тем не менее, многие черные дыры в центрах галактик, судя по яркости их выбросов, растут с очень высокой скоростью, каким то образом поглощая эту пыль. Возникает вопрос – что может толкать эту пыль в сторону черной дыры?

Риччи и его коллеги сделали первый шаг к раскрытию этой тайны, проследив за несколькими десятками сливающихся галактик при помощи орбитального телескопа NuSTAR и нескольких других рентгеновских обсерваторий НАСА и ЕКА.

Эти наблюдения раскрыли интересную закономерность – чем ближе были галактики к полному слиянию, тем больше пыли присутствовало в окрестностях черной дыры. Во многих случаях пыли и газа было так много, что выбросы черных дыр оказывались полностью закрытыми для нас, и были видны только в жесткой части рентгеновского спектра, в которой пыль является "прозрачной".

Так художник представил себе квазар
© Фото : ESO/ M. Kornmesser
Российские ученые увидели то, как черная дыра "открыла лицо"

Как полагают ученые, формирование подобных пылевых коконов вокруг сливающихся черных дыр было связано с тем, что их гравитационные взаимодействия "тормозят" пыль и заставляют ее "падать" в сторону центра будущей единой галактики. В это время, как считают Риччи и его коллеги, черные дыры могут набирать большую часть своей массы.

Что интересно, открытие подобных пылевых "коконов" противоречит популярной на сегодняшний день теории о том, что сливающиеся черные дыры окружает толстый "бублик" из газа и пыли, периодически закрывающий их от нашего взора. Если результаты наблюдений Риччи и его коллег подтвердятся, то тогда астрофизикам придется пересмотреть общепринятые теории эволюции галактик и переоценить роль сверхмассивных черных дыр в их жизни.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена