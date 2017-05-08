Ученые доказали, что "Страдивариусы" звучат не лучше обычных скрипок

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Знаменитые скрипки Страдивари звучат хуже или просто не лучше, чем обычные современные скрипки, для "слепого" уха ведущих скрипачей и простых любителей музыки, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Многие люди сегодня считают, что старые итальянские скрипки и виолончели обладают уникальным звуком, который современные инструменты просто не могут достичь. Многие ученые долго пытались раскрыть "тайну" звука Страдивари, но только сейчас этот вопрос начал исследоваться серьезно", — рассказывает Клаудия Фритц (Claudia Fritz) из университета Пьера и Марии Кюри в Париже (США).

Каждый любитель музыки знает о существовании знаменитых "Страдивариусов" – скрипок, изготовленных итальянским мастером Антонио Страдивари в конце 17 или начале 18 века. Эти скрипки, как считают многие критики и обыватели, обладают уникальным, непревзойденным звуком из-за их уникальной структуры и таланта их создателя. На сегодняшний день сохранилось около 650 скрипок великого Антонио, каждая из которых стоит миллионы долларов.

По словам Фритц, ее команда изучала одно из самых известных "чудодейственных" свойств скрипок Страдивари – их "концертность". Как утверждают любители таких скрипок, творения Страдивари приспособлены для игры в концертных залах и других крупных помещениях – они звучат относительно тихо для самого скрипача, но громко для зрителей в зале. Звук скрипки, как выражаются критики, словно "раскрывается" для зрителей, становясь более сложным на большом расстоянии от инструмента.

Ученые проверили, так ли это проведя два независимых эксперимента в двух концертных залах в Париже и в Нью-Йорке, собрав команду из нескольких самых известных скрипачей мира и несколько десятков любителей музыки, согласившихся сравнить игру этих мастеров на обычных скрипках и на "Страдивариусах".

Как рассказывает Фритц, и скрипачи, и слушатели работали "вслепую" – ни те, ни другие не знали, на каких инструментах будут играть "Концерт для скрипки с оркестром" Чайковского, произведения Брамса, "Скрипичный концерт" Сибелиуса и другие симфонические произведения.

Для чистоты эксперимента подобные сеансы "аудирования" велись в двух форматах – в малом концертном зале в Париже с аккомпанементом, и в большом зале в Нью-Йорке без аккомпанемента. Слушатели и сами скрипачи должны были оценить громкость звука, его чистоту, богатство и прочие субъективные характеристики звучания каждой скрипки.

И в том и в другом случае были получены абсолютно идентичные результаты – "Страдивариусы" вчистую проиграли своим современным конкурентам, которые показались и музыкантам, и слушателями более громкими и интересно звучащими. Только 44% слушателей и музыкантов удалось угадать, какая из скрипок была "Страдивариусом". Это означает, что они на самом деле не могли отличить звук легендарного инструмента от "обычной" современной скрипки и действовали наугад.

Что самое интересное, ни в том, ни в другом случае Фритц и ее коллегам не удалось зафиксировать "концертного" эффекта скрипок Страдивари – все инструменты казались слушателям громче на небольшом расстоянии, и тише – на большой дистанции. Соответственно, все утверждения о "волшебном" звуке Страдивари являются продуктом самовнушения и высокой репутации итальянского мастера, заключают ученые.