Ученые назвали дешевую газировку одной из главных угроз для человечества

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Постоянное понижение цен на газировку и другие сладкие напитки является одной из главных угроз для здоровья всего человечества в целом, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Preventing Chronic Disease.

"Во всех странах, которые мы изучили, человек сегодня может купить на 71% больше газировки за ту же долю своего текущего дохода, чем он смог бы купить в 1990 году. В развивающихся странах ситуация еще хуже – там сегодня можно купить на 89% больше напитков, чем 27 лет назад. Можно сказать, что они подешевели в два раза", — рассказывает Джеффри Дроуп (Jeffrey Drope) из Американского общества по изучению рака в Атланте (США).

В последние годы медики и диетологи стали всерьез обеспокоены тем, какой ущерб человечеству несет чрезмерное увлечение подслащенными и газированными напитками. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков каждый год приводит к смерти примерно 184 тысячи человек. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.

Дополнительные проблемы добавляет, как заявили ученые из университета Бостона в прошлом году, что крупнейшие производители таких напитков тратят огромные деньги на продвижение своих интересов почти в 100 здравоохранительных организациях США, что препятствует установлению высоких цен на газировку или ограничение ее оборота.

Дроуп и его коллеги попытались выяснить, как менялась ситуация с доступностью газировки в последние три десятка лет в 40 экономически развитых государствах и 42 странах третьего мира, сравнив цены на напитки и уровень доходов в 1990 году и сегодня. Для сравнения ученые проследили за ценами на простую бутылированную воду в тех же странах в тот же период.

Тенденции в их ценообразовании оказались совершенно противоположными. Цена на газировку во всех странах падала, а на воду – или повышалась, или оставалась прежней. В результате этого чистая питьевая вода оказалась более дорогим и недоступным для людей напитком, чем газировка.

"Конечно, львиная доля этого снижения цен связана с экономическим прогрессом и глобализации, но само его существование связано и с тем, что политики и чиновники бездействовали и не пытались урегулировать цены на подслащенные напитки. Как мы считаем, низкие цены на газировку неизбежно повысят ее потребление и будут мешать борьбе с глобальной эпидемией ожирения и диабета", — заключают ученые.