Инновационная мотофара из НИТУ МИСиС: обзор лучше и безопасность выше

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Молодым инженером из НИТУ МИСиС разработан прототип адаптивной фары для мотоцикла, делающей движение в темноте более безопасным. В отличие от традиционных фар, разработка позволяет постоянно освещать дорогу перед мотоциклом за счет изменения направления света в зависимости от траектории мотоцикла и угла его наклона.

Разработка решает проблему, знакомую мотоциклистам при движении в темноте: плохая видимость при поворотах. Разработчик проекта Александр Никитин поясняет: "Во время езды на мотоцикле световое пятно от фары обрезается особым образом, чтобы не слепить встречных водителей. При вхождении в поворот мотоцикл наклоняется, свет фары падает не на дорогу, и в темноте видимость теряется".

© Фото : Пресс-служба МИСиС Адаптивная фара из МИСиС © Фото : Пресс-служба МИСиС Адаптивная фара из МИСиС

Чтобы свет не уходил с дорожного полотна и освещал дорогу мотоциклисту даже в поворотах, в фару внедрены элементы робототехники – шторка, регулирующая форму и направление светового пятна, управляемая микроконтроллером. В него вводятся параметры максимального угла наклона фары и мотоцикла, исходя из его технических характеристик. Во время движения гироскоп, соединенный с контроллером, следит за углом наклона и направлением поворота руля мотоцикла и корректирует положение шторки таким образом, чтобы свет фары был направлен на дорожное полотно.

Увеличить освещенность фары, по мнению разработчика, должно также применение в ней системы из мощных светодиодов, линз и отражателей. Они формируют мощный направленный световой поток, который обеспечивает комфортность езды в темноте и не слепит встречных автомобилистов.В НИТУ МИСиС отмечают, что фара универсальная и может устанавливаться на любой мотоцикл. В настоящее время на мотоциклетном рынке адаптивные фары широкого распространения не находят, их разработками занимаются компании BMW и J.W.Speakers.