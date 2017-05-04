США
4.054 мая16:00МСК
USD57.57+0.48
EUR62.73+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создают искусственный нос на основе грибов

15:5004.05.2017
0830
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаМицелий реагирует на газМицелий реагирует на газ
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мицелий грибов  предложили использовать  в качестве сенсоров "электронного носа" ученые Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. Согласно проведенным исследованиям, мицелий гриба Lentinula edodes (он также известен под названием "шиитаке" и широко используется в китайской кулинарии) реагирует на мельчайшие примеси опасных паров аммиака и формальдегида в воздухе.   Статья об этом опубликована в журнале "Sensors And Actuators B-Chemical".

Светящийся гриб вида Neonothopanus gardneri
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Биологи из России научили грибы светиться всеми цветами радуги
В основе современных газоанализаторов, "электронных носов", лежит возможность изменения физических свойств различных материалов при взаимодействии с химическими веществами в воздухе.  Ученые ИРЭ РАН под руководством доктора физико-математических наук, профессора РАН Ирен Кузнецовой и доктора физико-математических наук, профессора Бориса Зайцева предложили и обосновали принципиально новый подход, не имеющий аналогов в мировой практике:  использовать в качестве материалов для детекторов загрязнений воздуха биологические объекты — мицелий грибов (грибницу). Проведенные совместные исследования с микологами под руководством доктора биологических наук Ольги Цивилевой подтвердили эту принципиальную возможность.

© ИРЭ РАНПринцип работы электроакустического датчика на основе мицелия.
© ИРЭ РАН
Принцип работы электроакустического датчика на основе мицелия.

Принцип работы датчика на основе пленки из мицелия внешне очень прост: когда в воздухе увеличивается содержание газа (например, аммиака, формальдегида,  или углекислого газа), химический состав мицелия меняется, следом меняется его упругость или электропроводность. Если эту пленку поместить на акустический датчик, он зафиксирует это изменение. Чувствительность мицелия грибов к изменению состояния атмосферы значительно выше, чем у человеческого носа. "Искусственный нос" может "учуять" изменение концентрации опасных газов на доли процента и предупредить об опасности. 

Инженеры в серверной комнате. Архивное фото
© Fotolia / .shock
В РКС разработали мини-датчик электризации, который продлит жизнь спутников
Основная проблема сенсоров, которую необходимо решить, это избирательная реакция на газы. Ирен Кузнецова объясняет задачу так: "Грибы могут реагировать на несколько химических примесей в воздухе,  и поэтому задача – выделить именно тот, полезный сигнал, который предупредит о содержании в воздухе конкретного газа. Нам необходимо  создать такую чувствительную пленку на основе мицелия, которая будет реагировать только на необходимый нам газ".

Светодиоды, архивное фото
© Фото : с официального сайта ТУСУРа
Российский физик разработал датчики углекислого газа на солнечных батареях
Сейчас ИРЭ РАН работает с микологами из московского НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе под руководством доктора биологических наук Ларисы Краснопольской. Проведенные исследования показали, что отдельные грибы реагируют на изменение влажности воздуха, содержания  количества в нем водяного пара. Несмотря на то, что датчики влажности существуют, для ученых важен сам принцип, который подтверждает различие реакции грибов на изменение физических и химических характеристик воздуха. 
Следующим шагом станет создание прототипов датчиков на основе пленок из различных мицелиев грибов на одной подложке. Это позволяет продвинуться к созданию полноценного "электронного носа", различающего следы отдельных газов.
Ученые из Уфы изобрели "электронный нос", распознающий десять запахов

В данный момент проводятся поисковые работы, в которые вовлечены специалисты в области физики, биологии, электроники. Ведется изучение чувствительности грибов к различным примесям в воздухе, отработка технологии роста и нанесения пленки мицелия на датчики. Для микологов эти работы являются принципиально новыми, так как применение мицелия  в качестве основы детекторов никто в мире до сих пор не рассматривал. Говорить о создании полноценных устройств еще рано.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена