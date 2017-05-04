Российские ученые создают искусственный нос на основе грибов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мицелий грибов предложили использовать в качестве сенсоров "электронного носа" ученые Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. Согласно проведенным исследованиям, мицелий гриба Lentinula edodes (он также известен под названием "шиитаке" и широко используется в китайской кулинарии) реагирует на мельчайшие примеси опасных паров аммиака и формальдегида в воздухе. Статья об этом опубликована в журнале "Sensors And Actuators B-Chemical".
Принцип работы датчика на основе пленки из мицелия внешне очень прост: когда в воздухе увеличивается содержание газа (например, аммиака, формальдегида, или углекислого газа), химический состав мицелия меняется, следом меняется его упругость или электропроводность. Если эту пленку поместить на акустический датчик, он зафиксирует это изменение. Чувствительность мицелия грибов к изменению состояния атмосферы значительно выше, чем у человеческого носа. "Искусственный нос" может "учуять" изменение концентрации опасных газов на доли процента и предупредить об опасности.
Следующим шагом станет создание прототипов датчиков на основе пленок из различных мицелиев грибов на одной подложке. Это позволяет продвинуться к созданию полноценного "электронного носа", различающего следы отдельных газов.
В данный момент проводятся поисковые работы, в которые вовлечены специалисты в области физики, биологии, электроники. Ведется изучение чувствительности грибов к различным примесям в воздухе, отработка технологии роста и нанесения пленки мицелия на датчики. Для микологов эти работы являются принципиально новыми, так как применение мицелия в качестве основы детекторов никто в мире до сих пор не рассматривал. Говорить о создании полноценных устройств еще рано.