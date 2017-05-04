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РИА Наука
РИА Наука

Пробка на вершине: почему покорить Эверест стало еще сложнее

10:5904.05.2017
(обновлено: 11:08 04.05.2017)
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© Fotolia / Daniel PrudekЭверест. Архивное фотоЭверест. Архивное фото
© Fotolia / Daniel Prudek

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. 4 мая 1982 года советские альпинисты впервые достигли пика высочайшей горы на Земле.  В советскую команду вошли 25 опытнейших альпинистов со всего Союза. Командиром экспедиции был сын нобелевского лауреата по физике Игоря Тамма  — Евгений. Маршрут восхождения выбрали абсолютно новый — по юго-западной стене. Первыми на вершину в 2 часа 30 минут дня поднялись Владимир Балыбердин (без кислородного аппарата) и Эдуард Мысловский.

© РИА Новости . Владимир ИвановПерейти в фотобанкУчастники первой советской Гималайской экспедиции
© РИА Новости . Владимир Иванов
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Участники первой советской Гималайской экспедиции

Прошло 35 лет. За это время на Эверест совершили восхождение 3000 человек. Сейчас в базовом лагере разрешения ждут 400 альпинистов из всех концов света. Такой большой поток покорителей приводит к образованию пробок на вершине. С учетом носильщиков и проводников число желающих попасть на вершину достигает иногда тысячи человек.

© AP Photo / Gurinder OsanУчастники марафона на Эвересте
© AP Photo / Gurinder Osan
Участники марафона на Эвересте

Есть даже "покорители-завсегдатаи".  Шерпа Аппа Тенцинг восходил на высочайшую в мире гору 21 раз.

© AFP 2017 / Samir Jung ThapaНепальский альпинист Аппа Тенцинг
© AFP 2017 / Samir Jung Thapa
Непальский альпинист Аппа Тенцинг

Великий русский путешественник Федор Конюхов, побывавший на вершине, сказал когда-то: "Эверест завален трупами". Действительно, на данный момент насчитывается 280 погибших альпинистов, которые остаются непохороненными. Нет никакой возможности вывезти тела из высокогорных районов, особенно из зоны смерти (она начинается с высоты 8000 метров). Высота 8300 метров — это точка невозврата. Отсюда человека уже невозможно спустить никакими вспомогательными средствами, даже вертолетом. Поэтому погибшие или лежат на том самом месте, где их настигла смерть, либо их сбрасывают с обрыва другие альпинисты, которым они мешают пройти.

© AP Photo / Dave WatsonПогибший альпинист на Эвересте
© AP Photo / Dave Watson
Погибший альпинист на Эвересте

Российские альпинисты в этом году выступили с заявлением об организации специальной экспедиции, чтобы заключить в тканевые капсулы тела погибших покорителей Эвереста. Ткань этих капсул практически не разлагается и выдерживает температуру от —80 до +80 градусов. Она будет крепиться вокруг тел ледорубами. Хотя вряд ли удастся укрыть все 280 человек, которые погибли за последние 90 лет. Тканевые капсулы уже отправлены в базовый лагерь. Кроме того, остро встала проблема высокогорных свалок.

© AFP 2017 / Namgyal SherpaЭкспедиция по очистке Эвереста от мусора, оставленного альпинистами
© AFP 2017 / Namgyal Sherpa
Экспедиция по очистке Эвереста от мусора, оставленного альпинистами

Власти Непала заявили, что базовые лагеря со стороны Непала будут оснащены бесплатным Wi-fi. В данный момент прокладываются оптоволоконные кабели, устойчивые к минусовым температурам. Пока  интернет-услуги в горных районах недешевы: в базовом лагере  час доступа в интернет стоит около 5$.

© Fotolia / R.M. NunesПалатки в базовом лагере Эвереста
© Fotolia / R.M. Nunes
Палатки в базовом лагере Эвереста

В апреле 2015 года в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла.  Из-за этого, как свидетельствуют данные  спутниковой съемки, высота Эвереста уменьшилась на несколько сантиметров. Какова же на данный момент высота Джомолунгмы? Здесь китайские и непальские данные расходятся. Непальцы считают, что по-прежнему 8848 метров над уровнем моря, а китайцы уверены, что 8844 метра 43 сантиметра, то есть, на 3,57 метра меньше.

© Fotolia / Tersina ShiehТуристы на фоне горы Эверест
© Fotolia / Tersina Shieh
Туристы на фоне горы Эверест

 

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