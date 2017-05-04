Пробка на вершине: почему покорить Эверест стало еще сложнее

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. 4 мая 1982 года советские альпинисты впервые достигли пика высочайшей горы на Земле. В советскую команду вошли 25 опытнейших альпинистов со всего Союза. Командиром экспедиции был сын нобелевского лауреата по физике Игоря Тамма — Евгений. Маршрут восхождения выбрали абсолютно новый — по юго-западной стене. Первыми на вершину в 2 часа 30 минут дня поднялись Владимир Балыбердин (без кислородного аппарата) и Эдуард Мысловский.

Прошло 35 лет. За это время на Эверест совершили восхождение 3000 человек. Сейчас в базовом лагере разрешения ждут 400 альпинистов из всех концов света. Такой большой поток покорителей приводит к образованию пробок на вершине. С учетом носильщиков и проводников число желающих попасть на вершину достигает иногда тысячи человек.

© AP Photo / Gurinder Osan Участники марафона на Эвересте © AP Photo / Gurinder Osan Участники марафона на Эвересте

Есть даже "покорители-завсегдатаи". Шерпа Аппа Тенцинг восходил на высочайшую в мире гору 21 раз.

Великий русский путешественник Федор Конюхов, побывавший на вершине, сказал когда-то: "Эверест завален трупами". Действительно, на данный момент насчитывается 280 погибших альпинистов, которые остаются непохороненными. Нет никакой возможности вывезти тела из высокогорных районов, особенно из зоны смерти (она начинается с высоты 8000 метров). Высота 8300 метров — это точка невозврата. Отсюда человека уже невозможно спустить никакими вспомогательными средствами, даже вертолетом. Поэтому погибшие или лежат на том самом месте, где их настигла смерть, либо их сбрасывают с обрыва другие альпинисты, которым они мешают пройти.

© AP Photo / Dave Watson Погибший альпинист на Эвересте © AP Photo / Dave Watson Погибший альпинист на Эвересте

Российские альпинисты в этом году выступили с заявлением об организации специальной экспедиции, чтобы заключить в тканевые капсулы тела погибших покорителей Эвереста. Ткань этих капсул практически не разлагается и выдерживает температуру от —80 до +80 градусов. Она будет крепиться вокруг тел ледорубами. Хотя вряд ли удастся укрыть все 280 человек, которые погибли за последние 90 лет. Тканевые капсулы уже отправлены в базовый лагерь. Кроме того, остро встала проблема высокогорных свалок.

Власти Непала заявили, что базовые лагеря со стороны Непала будут оснащены бесплатным Wi-fi. В данный момент прокладываются оптоволоконные кабели, устойчивые к минусовым температурам. Пока интернет-услуги в горных районах недешевы: в базовом лагере час доступа в интернет стоит около 5$.

В апреле 2015 года в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Из-за этого, как свидетельствуют данные спутниковой съемки, высота Эвереста уменьшилась на несколько сантиметров. Какова же на данный момент высота Джомолунгмы? Здесь китайские и непальские данные расходятся. Непальцы считают, что по-прежнему 8848 метров над уровнем моря, а китайцы уверены, что 8844 метра 43 сантиметра, то есть, на 3,57 метра меньше.