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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России превратили фуллерены в "киллеров" ВИЧ

15:2303.05.2017
(обновлено: 15:44 03.05.2017)
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© Fotolia / Dr_KaterynaВирус ВИЧВирус ВИЧ
© Fotolia / Dr_Kateryna

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Химики и биологи из Российской академии наук научились растворять в воде фуллерены, углеродный наноматериал, и превратили его в мощное средство для уничтожения частиц ВИЧ в организме человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Organic and Biomolecular Chemistry.

"Мы получили водорастворимое производное фуллерена с пятью остатками 3-гидроксопропановой кислоты, которое показало высокую ингибирующую активность по отношению к вирусу иммунодефицита человека. Полученные результаты открывают новые возможности для создания на основе фуллеренов противовирусных препаратов", – рассказывает Павел Трошин из Института проблем химической физики РАН в Черноголовке, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Фуллерены — одна из форм существования углерода в виде простого вещества, ставшая "визитной карточкой" нанотехнологий. Эти молекулы могут применяться в самых разных областях — в качестве, например, наноразмерного усилителя в электронике, добавок при создании новых прочных сплавов или основы для новой оптической техники. В частности, фуллерены можно использовать для создания наноалмазов, которые способны выдержать "тройное" давление, царящее в ядре Земли.

Сверхпрочный наноалмаз до и после его разрезки ионным лучом
© Dubrovinskaia et al. Sci. Adv. 2016; 2 : e1600341
Российские физики создали "неразрушимые" наноалмазы

Фуллерены достаточно давно пытаются приспособить и для других целей, в том числе для лечения и диагностики болезней, однако, как рассказывает Трошин, ученые здесь всегда сталкивались одной неразрешимой проблемой – фуллерены не растворяются в воде и их очень сложно равномерно распределить по жидкости. Российские ученые решили эту проблему, используя не чистые фуллерены, а их соединения с хлором.

Хлорофуллерены, как объясняет Трошин, гораздо активнее соединяются со спиртами и другими органическими молекулами, что позволяет создать вариации фуллеренов, гораздо активнее взаимодействующие с водой и способные растворяться в ней.

Экспериментируя с подобными веществами, ученые обнаружили, что часть из них обладает мощными противовирусными свойствами. К примеру, соединение фуллерена и пяти молекул спирта пропанола оказалось способным нейтрализовать частицы ВИЧ и предотвращать развитие инфекции в культурах иммунных клеток, куда ученые добавили это вещество перед их заражением вирусом иммунодефицита.

Фуллерены могут быть широко распространены во Вселенной, считают ученые
© Фото : NOAO/AURA/NSF
Физики: фуллерены превратили медь и марганец в магнитные материалы

Эффективность работы фуллеренов в данном случае, по оценкам Трошина и его коллег, была сопоставима с тенофовиром, антиретровирусным препаратом, подавляющим один из этапов размножения вируса в клетках человека. При этом, как отмечают российские исследователи, эти фуллерены не вызывали негативных побочных эффектов и не вели к массовой гибели защищаемых ими клеток.

Как считают авторы статьи, другие версии "растворимых" фуллеренов смогут нейтрализовать и другие опасные вирусы, такие как возбудитель гепатита.  Дальнейшие опыты, по словам российских ученых, помогут найти эти вещества и понять, можно ли их использовать в медицинской практике.

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