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РИА Наука
РИА Наука

Генетики раскрыли секреты легендарных скифских лошадей

11:4428.04.2017
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Н.СудецЛошадь Пржевальского - предполагаеымй предок скакунов скифовЛошадь Пржевальского - предполагаеымй предок скакунов скифов
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Н.Судец

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ученые восстановили ДНК скифских лошадей, чьи останки были недавно найдены в России и Казахстане, и использовали их геномы для раскрытия секретов знаменитых коневодов этого древнего народа и получения первой "фотографии" их лошади, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"В нашей работе мы хотели выйти за пределы мифа о том, что скифы были агрессивными воинами, пьющими кровь врагов из их черепов. Мы хотели понять, как эти люди установили ту уникальную связь с лошадьми, которая стала их определяющей чертой и визитной карточкой", — рассказывает Людовик Орландо (Ludovic Orlando) из университета Копенгагена (Дания).

Лучший друг человека

Считается, что человек приручил лошадь примерно 3,5-4 тысячи лет назад. Сначала люди выращивали лошадей для получения мяса, и только потом начали использовать в хозяйстве. Предположительным предком домашних скакунов считаются как ныне существующие лошади Пржевальского, так и вымершие в 20 веке тарпаны.

Череп древней лошади, захороненный в канадской вечной мерзлоте 700 тысяч лет назад
© Фото : D.G. Froese
Ученые "воскресили" геном лошади возрастом в почти миллион лет

Пять лет назад Орландо и его коллеги совершили удивительное открытие – им удалось извлечь и расшифровать обрывки ДНК из костей лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте Аляски около 700 тысяч лет. Ее генетический материал сохранился необычно хорошо, что натолкнуло ученых на мысль, что захоронения лошадей в схожих условиях на юге Сибири и на севере Казахстана, в знаменитых могильниках скифов, можно использовать для раскрытия секретов одомашнивания скакунов и их эволюции.

Скифы, как рассказывает генетик, жили на территории степей Центральной Азии и Алтая около четырех тысяч лет назад, и они были одними из первых народов, кому удалось приручить лошадей и научиться скакать на них верхом. Учитывая близость родины скифов и ареала обитания лошадей Пржевальского, многие ученые считают, что особенности анатомии и устройства ДНК скифских скакунов могут быть наиболее близкими к предполагаемому предку всех домашних лошадей.

Недавно авторам статьи улыбнулась удача – в Туве, в курганном комплексе Аржан-2, были найдены останки нескольких сотен скифских лошадей, захороненных вместе с их предполагаемыми хозяевами в вечной мерзлоте. Аналогичная находка была сделана в окрестностях села Берель на северо-востоке Казахстана, где казахстанские и российские археологи нашли непотревоженный курган с останками 13 лошадей, захороненных с предполагаемым вождем местных скифов.

© Michael Hochmuth, German Archaeological Institute, BerlinОстанки лошадей, найденных в курганах скифов в Туве
© Michael Hochmuth, German Archaeological Institute, Berlin
Останки лошадей, найденных в курганах скифов в Туве

Тайны скифских селекционеров

Благодаря подобным условиям захоронения, Орландо и его коллегам под руководством известного палеогенетика Эске Виллерслева удалось восстановить и "прочитать" геномы сразу 13 скифских лошадей – двух жеребцов из тувинского Аржана и 11 коней из казахстанского Береля. Их ДНК ученые сравнили с геномами современных коней, лошадей Пржевальского, древней 700-тысячелетней лошади и кобылы возрастом в 4 тысячи лет, чьи останки были найдены в окрестностях Челябинска.

Хорошее качество "воскрешенного" генома позволило ученым раскрыть много интересных тайн из жизни скифов и их любимцев. К примеру, выяснилось, что скифские лошади были очень пестрыми – среди них были как черные, так и гнедые, каштановые и "кремовые" скакуны, так и даже кони, напоминавшие по своей расцветке пятнистых орловских рысаков.

© Carla Schaffer / Zainolla Samashev / AAASРеконструкция облика скифской лошади, сделанная на базе их ДНК
© Carla Schaffer / Zainolla Samashev / AAAS
Реконструкция облика скифской лошади, сделанная на базе их ДНК

Эти лошади, как отмечают ученые, были носителями мутаций, увеличивавших толщину костей и улучшавших их беговые качества и способность быстро проходить короткие дистанции. Это говорит о том, что скифские селекционеры отбирали только самых быстрых, выносливых и резвых лошадей. Еще одной интересной их особенностью было повышение активности генов, связанных с производством молока, которое скифы использовали для производства кумыса и других напитков.

Что интересно, все скакуны из казахстанского могильника не приходились друг другу родичами, что говорит о том, скифы могли или активно торговать конями, или же отбирать только самых красивых и быстрых лошадей для сопровождения умерших вождей в иной мир. Другое объяснение этому – скифы не вмешивались в нормальную жизнь табунов своих лошадей, что помогало им избегать вырождения и близкородственного скрещивания.

Золотой гребень скифов. Архив
© РИА Новости . Коробейников Дмитрий
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Российские ученые раскрыли некоторые тайны происхождения скифов

Все это, как отмечают ученые, ставит под сомнение устоявшееся представление о том, что все современные лошади происходят от одного или нескольких предков, чья численность была крайне малой. По всей видимости, потеря генетического разнообразия произошла не в процессе одомашнивания, а уже после него, около 2,3  тысячи лет назад, когда селекционеры древнего мира начали выводить идеальные, на их взгляд, породы.

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