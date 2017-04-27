США
27.0427 апреля17:53МСК
USD56.97+0.66
EUR62.17+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые увидят недоступный свет Крабовидной туманности

17:4527.04.2017
01110
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаКрабовидная туманностьКрабовидная туманность
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

Разработанные российскими учеными из  Института ядерной физики              имени Г.И. Будкера СО РАН и Новосибирского государственного университета детекторы позволят зарегистрировать недоступные ранее для изучения частицы, летящие из глубокого космоса.
 "Фактически мы сможем пройти в ту область, которая была недоступна современной астрономии,  –  комментирует старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Евгений Кравченко.  – Если у нас будут данные наблюдения за гамма-квантами с энергией от 100 ТэВ*, то мы сможем найти пэватрон, то есть источник космических частиц с энергией 1 ПэВ  и выше. Это, в свою очередь, позволит исследовать механизм ускорения заряженных частиц в космосе". Таким образом, участники работ в обсерватории TAIGA, создающейся в коллаборации ученых  Италии, Германии, Румынии и России, станут первыми в мире, кому откроются для исследований события, связанные с известными или неизвестными космическими объектами. В частности, они смогут наблюдать "невидимый свет" Крабовидной туманности, которая является источником частиц с высокой энергией. Ученые рассчитывают получить первые сигналы от нее через 2 года. На этот период запланирована серьезная научная программа.

© Фото : Е.Кравченко/ИЯФ СО РАНЧеренковский телескоп
© Фото : Е.Кравченко/ИЯФ СО РАН
Черенковский телескоп

Изучение частиц — гамма-квантов с энергией порядка 1 ТэВ – стало возможным с появлением  черенковских телескопов. Детектор, разработанный сибирскими учеными, позволит найти новые источники, а также проверить гипотезы происхождения частиц с высокой энергией в недоступном ранее диапазоне энергии – от 100 ТэВ и выше.

Ежесекундно в космосе проходят те же самые процессы, что и на больших исследовательских физических установках, на которых ученые пытаются разгадать секреты возникновения Вселенной. На Землю из космоса постоянно идет поток: заряженных частиц – протонов или ядер, а также гамма-квантов – частиц с высокой энергией, но не обладающих зарядом и массой.

Крабовидная туманность
© http://antwrp.gsfc.nasa.gov
В Крабовидной туманности обнаружен природный ускоритель частиц
Для сравнения: максимальная энергия сталкивающихся протонов на Большом адронном коллайдере –   7 ТэВ, а энергия гамма-квантов, прилетевших на Землю из космоса, может быть в 15 раз больше – 100 ТэВ. Предполагается, что частицы с такой энергией могут рождаться при взрывах сверхновых.  Так как заряженные частицы отклоняются межгалактическими магнитными полями и полем Солнечной системы, понять их траекторию невозможно. На нейтральные гамма-кванты электромагнитное поле не действует, и поэтому они сохраняют первоначальное направление движения. Зарегистрировав их на Земле, мы можем узнать, откуда они прилетели. Попадая в атмосферу Земли, протоны и гамма-кванты рождают целый ливень заряженных частиц, по наблюдению которого их и регистрируют. Ливни отличаются друг от друга, так как заряженные частицы и гамма-кванты по-разному взаимодействуют веществом атмосферы. На небольших энергиях их можно отличить друг от друга, используя черенковский телескоп, который регистрирует "свет" от частиц при попадании в атмосферу. Однако при энергиях 100 ТэВ и выше это отличие практически незаметно.

Чтобы система была эффективна, она должна занимать большую площадь. Около 2000 детекторов, разработанных ИЯФ СО РАН и НГУ,  будут размещены на площади 1 кв. км. Стоимость такого детектора составляет примерно тысячу долларов за квадратный метр, что, как отмечают ученые, до 20 раз ниже зарубежных аналогов. ИЯФ СО РАН успешно протестировал прототипы и переходит к началу производства, для которого уже закупаются элементы. В этом году планируется изготовить несколько десятков детекторов.

© Е. Кравченко/ИЯФ СО РАНОптические станции и центр системы сбора данных
© Е. Кравченко/ИЯФ СО РАН
Оптические станции и центр системы сбора данных

Сама обсерватория TAIGA находится в Тункинской долине, в 50 километрах от Байкала, среди гор и лесов Прибайкалья. В небольшом домике с дровяной печкой  находится система управления детекторами. Сюда ученые по очереди приезжают на вахту по 10 дней.  Задачи несложны: следить за набором экспериментальных данных, контролировать работу детекторов и кормить двух собак.

 

* Электронвольт — единица энергии, используемая в физике элементарных частиц и смежных науках. При определении энергии космических частиц используют тераэлектронвольт (ТэВ) — 1 трлн электронвольт, петаэлектронвольт (ПэВ) — тысяча ТэВ.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена