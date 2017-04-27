Российские ученые увидят недоступный свет Крабовидной туманности

Разработанные российскими учеными из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН и Новосибирского государственного университета детекторы позволят зарегистрировать недоступные ранее для изучения частицы, летящие из глубокого космоса.

"Фактически мы сможем пройти в ту область, которая была недоступна современной астрономии, – комментирует старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Евгений Кравченко. – Если у нас будут данные наблюдения за гамма-квантами с энергией от 100 ТэВ*, то мы сможем найти пэватрон, то есть источник космических частиц с энергией 1 ПэВ и выше. Это, в свою очередь, позволит исследовать механизм ускорения заряженных частиц в космосе". Таким образом, участники работ в обсерватории TAIGA, создающейся в коллаборации ученых Италии, Германии, Румынии и России, станут первыми в мире, кому откроются для исследований события, связанные с известными или неизвестными космическими объектами. В частности, они смогут наблюдать "невидимый свет" Крабовидной туманности, которая является источником частиц с высокой энергией. Ученые рассчитывают получить первые сигналы от нее через 2 года. На этот период запланирована серьезная научная программа.

© Фото : Е.Кравченко/ИЯФ СО РАН Черенковский телескоп © Фото : Е.Кравченко/ИЯФ СО РАН Черенковский телескоп

Изучение частиц — гамма-квантов с энергией порядка 1 ТэВ – стало возможным с появлением черенковских телескопов. Детектор, разработанный сибирскими учеными, позволит найти новые источники, а также проверить гипотезы происхождения частиц с высокой энергией в недоступном ранее диапазоне энергии – от 100 ТэВ и выше.

Ежесекундно в космосе проходят те же самые процессы, что и на больших исследовательских физических установках, на которых ученые пытаются разгадать секреты возникновения Вселенной. На Землю из космоса постоянно идет поток: заряженных частиц – протонов или ядер, а также гамма-квантов – частиц с высокой энергией, но не обладающих зарядом и массой.

Для сравнения: максимальная энергия сталкивающихся протонов на Большом адронном коллайдере – 7 ТэВ, а энергия гамма-квантов, прилетевших на Землю из космоса, может быть в 15 раз больше – 100 ТэВ. Предполагается, что частицы с такой энергией могут рождаться при взрывах сверхновых. Так как заряженные частицы отклоняются межгалактическими магнитными полями и полем Солнечной системы, понять их траекторию невозможно. На нейтральные гамма-кванты электромагнитное поле не действует, и поэтому они сохраняют первоначальное направление движения. Зарегистрировав их на Земле, мы можем узнать, откуда они прилетели. Попадая в атмосферу Земли, протоны и гамма-кванты рождают целый ливень заряженных частиц, по наблюдению которого их и регистрируют. Ливни отличаются друг от друга, так как заряженные частицы и гамма-кванты по-разному взаимодействуют веществом атмосферы. На небольших энергиях их можно отличить друг от друга, используя черенковский телескоп, который регистрирует "свет" от частиц при попадании в атмосферу. Однако при энергиях 100 ТэВ и выше это отличие практически незаметно.

Чтобы система была эффективна, она должна занимать большую площадь. Около 2000 детекторов, разработанных ИЯФ СО РАН и НГУ, будут размещены на площади 1 кв. км. Стоимость такого детектора составляет примерно тысячу долларов за квадратный метр, что, как отмечают ученые, до 20 раз ниже зарубежных аналогов. ИЯФ СО РАН успешно протестировал прототипы и переходит к началу производства, для которого уже закупаются элементы. В этом году планируется изготовить несколько десятков детекторов.

© Е. Кравченко/ИЯФ СО РАН Оптические станции и центр системы сбора данных © Е. Кравченко/ИЯФ СО РАН Оптические станции и центр системы сбора данных

Сама обсерватория TAIGA находится в Тункинской долине, в 50 километрах от Байкала, среди гор и лесов Прибайкалья. В небольшом домике с дровяной печкой находится система управления детекторами. Сюда ученые по очереди приезжают на вахту по 10 дней. Задачи несложны: следить за набором экспериментальных данных, контролировать работу детекторов и кормить двух собак.

* Электронвольт — единица энергии, используемая в физике элементарных частиц и смежных науках. При определении энергии космических частиц используют тераэлектронвольт (ТэВ) — 1 трлн электронвольт, петаэлектронвольт (ПэВ) — тысяча ТэВ.